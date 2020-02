91 employés titularisés

Pas moins de 91 employés, qui exerçaient dans le cadre du pré-emploi, ont été intégrés dans des postes permanents dans la wilaya de Béjaïa, selon des chiffres communiqués dernièrement par la direction locale de l’emploi. Ces titularisations s’inscrivent dans le cadre de la décision prise par le gouvernement, en novembre dernier, portant sur la régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-emploi ayant une expérience professionnelle, et ce, suivant un plan d’action progressif, a affirmé la même source. La priorité est accordée aux jeunes diplômés «ayant acquis une expérience professionnelle et des compétences avérées et ayant contribué à l’encadrement et à la modernisation du service public, mais qui se trouvent dans des conditions professionnelles ne correspondant pas à leurs qualifications, et ce pour une durée allant à dix (10) ans pour certains et quinze (15) ans pour d’autres», avait expliqué le gouvernement dans un communiqué.

Dans la wilaya de Béjaïa, plus de 5 000 contractuels du pré-emploi, ayant été recrutés dans le cadre de l’ANEM et des dispositifs d’insertion professionnelle mis en place par la Direction de l’action sociale (filet social ou DAIP), sont concernés par cette opération. Cette catégorie de travailleurs n’a pas cessé de réclamer, depuis des années, son intégration sans conditions dans des postes de travail permanents et la comptabilisation des années d’expérience professionnelle dans la retraite. Par ailleurs, la direction de l’emploi de Béjaïa a informé qu’elle a reçu 536 dossiers PID (programme d’insertion des diplômés) de demandes de titularisation au 30 janvier 2020. Ces dossiers sont en cours d’étude, a-t-on souligné. Un total de 210 dossiers, précise-t-on, ont été étudiés par les commissions ad-hoc et leurs titulaires ne tarderont pas à être confirmés dans des postes permanents. Pour rappel, la direction de l’emploi avait déjà organisé au profit de ses employés et de ceux de l’ANEM une rencontre visant à expliquer les mécanismes de permanisation des bénéficiaires des contrats DAIP. À noter que cette opération concerne d’abord la régularisation des contractuels du DAIP, lesquels ont cumulé plus de 8 ans de travail. Dans la wilaya de Béjaïa, leur nombre s’élève à plus de 2 600. Ensuite, viendra le tour des personnes ayant comptabilisé une durée variant entre 3 et 7 ans. Ils sont en nombre de 1 055 bénéficiaires et leur confirmation interviendra en 2020. Enfin, et concernant ceux qui ont une ancienneté de moins de trois ans, en nombre de 878, ils seront titularisés au courant de l’année 2021. En somme, avec cette résolution, les autorités du pays ont décidé de rompre avec la politique de précarité prônée depuis des décennies en matière d’emploi.

