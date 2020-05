L’APW de Béjaïa vient de dégager une enveloppe financière de l’ordre de 10 millions de dinars, destinée à l’acquisition de plus de 8 300 tests rapides dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, a-t-on appris de Boukoucha Youcef, élu au niveau de cette institution.

Réunie le 25 avril dernier en session extraordinaire, l’APW de Béjaïa, qui se dit, dans une déclaration transmise à la Dépêche de Kabylie, «consciente de la gravité de la situation», a décidé d’apporter des modifications sur le budget de wilaya 2020, et ce, «pour augmenter sensiblement les enveloppes allouées au secteur de la santé et au volet social et hygiène au profit des communes». Ainsi, à l’enveloppe déjà affectée au secteur de la santé, laquelle avoisine les 118 millions de dinars, l’APW de Béjaïa vient de consacrer un nouveau budget de 100 700 000 DA pour renforcer le dispositif de lutte contre cette pandémie au niveau de la wilaya, dont le nombre de contaminations est jugé «galopant» par l’institution élue.

En effet, le dernier bilan rendu public, mardi dernier, par la DSP de Béjaïa fait état de 153 cas confirmés. Sept nouveaux cas suspects sont recensés, alors que le nombre de personnes décédées dans la wilaya à cause du Covid-19 s’élève à 16 cas. «Nous devons redoubler de communication, de rigueur, de respect des mesures de confinement et des règles d’hygiène. La situation exige de nous des efforts permanents, une discipline générale sans faille, une organisation efficace et l’implication de tous ceux et toutes celles qui peuvent contribuer à réunir les moyens matériels et humains, sans calculs, pour accroitre nos capacités de lutte contre cette maladie infectieuse», lit-on dans la déclaration de l’APW de Béjaïa.

Cette nouvelle enveloppe dégagée par l’APW de Béjaïa est destinée, entre autres, à l’acquisition d’ambulances au profit des EPH et EPSP (40 millions DA), d’autoclaves pour l’ensemble des structures de santé (5 millions DA), de respirateurs (20 millions DA), ainsi que de moniteurs 5 paramètres au profit des EPSP (5 millions DA). En outre, une partie de ce montant financier sera utilisée pour l’achat de moyens de protection au profit des EPH, CHU et EPSP (10 millions DA), assurer l’hébergement et la restauration du personnel médical (15 millions DA), en plus de leur transport (5 700 000 DA).

L’APW de Béjaïa demande à ce que les procédures d’acquisition de tous ces matériels soient «simplifiées». Dans ce même sillage, l’APW de Béjaïa s’est félicitée «de la réussite de l’opération de la mise en œuvre du laboratoire de fabrication du gel hydro alcoolique au niveau du CHU Khelil Amrane». Cette réussite, indique-t-on, est rendue possible «suite à la réunion tenue au niveau du siège de l’APW et l’implication de plusieurs acteurs pour l’acquisition d’un agitateur, d’une remplisseuse, de flacons et des produits indispensables à sa fabrication». Ce laboratoire, affirme notre source, est aujourd’hui en mesure de produire sa consommation propre et celles des autres EPH.

Boualem S.