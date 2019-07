Alerte au Parc national de Gouraya

Un incendie s’est déclaré, dans la matinée d’hier, au niveau du Parc national de Gouraya.

Une grande fumée se dégageait de la réserve, en effet, dès les premières les heures de la journée, et elle devenait de plus en plus épaisse, laissant imaginer le pire. L’effrayant spectacle était visible des kilomètres à la ronde et laissait présager une macabre suite.

De la ville de Bejaïa, quasiment tous les regards étaient rivés sur l’épaisse fumée qui commençait à s’étendre dans le ciel de Gouraya. Selon les premières informations qui ont fait le tour de la cité, il semblerait que le feu a pris dans les environs immédiats du mausolé de Gouraya.

Fort heureusement, l’incendie a été assez vite circonscrit, très probablement par les employés du PNG, avant qu’il ne provoque d’énormes dégâts. Notons que cette réserve naturelle, réputée pour être le poumon de Béjaïa, est difficile d’accès pour les sapeurs-pompiers. Seuls des brigadiers de la Conservation des forêts et ceux de la colonne mobile de la Protection civile y interviennent en cas de sinistre.

La canicule qui sévit ces jours-ci dans la ville de Béjaïa et dans d’autres localités de la wilaya serait à l’origine de ce départ de feu. De jeudi dernier jusqu’à hier, la Protection civile de la même wilaya a enregistré cinquante-huit départs de feu dans différents endroits. Les incendies, dont neuf sont déclarés «importants», ont parcouru une superficie totale de 20 hectares et réduit en cendres des dizaines d’oliviers et de ruches d’abeilles.

D’autres feux, de «moindre importance» selon la Protection civile, se sont également déclarés dans les circonscriptions de Béjaïa. La Protection civile explique ces départs de feu dans le milieu végétal par «un climat propice».

Par ailleurs, dans la journée d’hier, l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, conjointement avec la conservation des forêts, a organisé, au campus d’Aboudaou, une campagne de sensibilisation sur les feux de forêts. Cette campagne a été marquée par des expositions, suivies, dans l’après-midi, d’une table ronde ayant pour thématique «Ce que l’université peut apporter aux préoccupations et problématiques liées à la protection de l’environnement».

Les étudiants engagés dans cette campagne organiseront, aujourd’hui lundi, une caravane qui se rendra jusqu’au mont de Tizi Ahmed, dans la commune de Tichy. Sur place, il est prévu une simulation d’un incendie de forêt. Occasion aussi pour l’université de faire le point sur les quelques rares travaux réalisés dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, qui ravagent, chaque période estivale, des milliers d’hectares du couvert végétal de la wilaya.

F. A. B.