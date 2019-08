Arrestation de deux voleurs de voitures à Melbou

Les éléments de la brigade de la Police judiciaire de la Sûreté urbaine de Melbou, relevant de la Sûreté de daïra de Souk El Tenine, wilaya de Béjaïa, ont, au cours de la semaine écoulée, réussi à arrêter deux individus impliqués dans une affaire de vol de voiture dans la ville de Melbou. Dans ce sens, le communiqué de presse de la Sûreté de wilaya précise qu’une enquête a été diligentée après que des informations sont parvenues au service de la police, faisant état d’un vol de véhicule par des individus inconnus.

Le vol s’est produit au moment où le propriétaire du véhicule, laissant le moteur en marche, est entré dans un magasin pour y faire quelques achats. Ce court moment, les voleurs l’ont mis à profit pour s’emparer du véhicule et s’enfuir à son bord vers le côté ouest de la ville. Mais poursuivis par le propriétaire du véhicule, au moment où il est arrivé à leur niveau, ils ont l’abandonné et pris la fuite vers une direction inconnue. Le communiqué de presse indique, par ailleurs, que ce sont des habitants de la région qui ont arrêté les voleurs et les ont remis à la brigade de Gendarmerie.

Après que la voiture volée a été récupérée et que les voleurs ont été arrêtés, une enquête a été ouverte sur cette affaire. Il s’est avéré que les deux suspects sont des habitués de vols de voiture. Ils procèdent toujours avec la même méthode, c’est-à-dire guetter les conducteurs qui quittent leur voiture en laissant le moteur en marche pour s’en emparer et prendre la fuir. A noter que les mis en cause ont pour initiales T.B. et B.H., âgés de 18 ans et résidant à Béjaïa. Il convient de signaler qu’un dossier pénal a été constitué contre les deux suspects, qui ont été présentés devant les services judiciaires compétents, lesquels ont prononcé la mise sous mandat de dépôt du premier et sous contrôle judiciaire du second.

Un autre cas de noyade enregistré à Tichy

l’hécatombe sur les plages de la wilaya de Béjaïa où a été enregistré, avant-hier encore, un nouveau cas de noyade, portant ainsi le nombre total des victimes depuis le début de la saison estivale à 12, a indiqué la cellule de communication de la Protection civile. En effet, la dernière victime, un jeune de 13 ans, originaire de Biskra, s’est noyée, au niveau de la plage Taghzouyt, relevant de la commune côtière de Tichy. A noter que le fanion hissé était de couleur rouge et la mer très agitée quand ce jeune adolescent, qui se baignait avec un groupe d’amis, a été emporté par des vagues déchaînées, a précisé notre source. Son corps sans vie a été repêché vers 11h30, soit dix minutes après le signalement de sa disparition. La dépouille mortelle de ce malheureux garçon a été transportée à la polyclinique de Tichy. D’autre part, selon un témoin de ce drame, les maîtres-nageurs en exercice au niveau de cette plage ont sauvé d’une noyade certaine, trois autres enfants faisant partie de ce groupe.

Décès d’un motocycliste

Par ailleurs, le terrorisme routier continue de faire des victimes dans la wilaya de Béjaïa. Avant-hier encore, un tragique accident de la route a été enregistré sur la RN9, longeant la commune de Souk El Tenine. Le conducteur d’un motocycle a été mortellement percuté par un camion semi-remorque, à hauteur du lieu-dit Safsaf, relevant de la municipalité de Souk El Tenine, a rapporté la Protection civile de Béjaïa. Âgé de 24 ans et originaire de la wilaya de Sétif, il est décédé sur le lieu du drame. Son corps inerte a été transféré par les éléments de la Protection civile vers la morgue de la polyclinique de la région. Selon le chargé de communication de la Protection civile de Béjaïa, au total 12 décès et 768 blessés ont été causés par 619 accidents de la circulation, enregistrés durant les mois de juin, juillet et août de l’année en cours.

B Mouhoub et B. S.