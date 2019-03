Brouillon auto

La ville de Bouira n’aura jamais été aussi propre qu’hier matin, après la formidable mobilisation de plusieurs dizaines de bénévoles qui, une fois la marche de vendredi achevée, se sont immédiatement attelés à nettoyer les artères de la ville, en ramassant tous les détritus laissés sur place par les manifestants.

Aux alentours de 18 heures, les jeunes remplissaient encore des sacs-poubelle et les posaient à proximité des bennes à ordure. «Nous avons pris l’initiative de nettoyer les rues juste après la marche car nous voulons prouver que nous sommes un peuple civilisé et éduqué et que nos revendications s’inscrivent dans le pacifisme et le civisme», indiquait Adel, un jeune résident du quartier de Draâ El-Bordj.

Pour celui-ci, cette initiative a suivi naturellement après les marches et le sit-in observé sur l’esplanade de la Maison de la culture, où s’étaient rassemblés plusieurs milliers de personnes. Après que les marcheurs sont rentrés chez eux, des bouteilles d’eau et de jus, des mouchoirs en papier et autres détritus ont été ainsi collectés grâce à l’implication citoyenne massive de plusieurs personnes, qui ont aussi acheté des gants, des sacs-poubelle ainsi que des rafraîchissements pour mener à bien cette opération.

Ainsi, les agents de la voierie ainsi que ceux de l’EPIC Nadhif, chargés de la collecte des ordures ménagères, n’ont eu qu’à évacuer les sacs-poubelle bien remplis. «Une initiative citoyenne à saluer en espérant une prise de conscience généralisée pour éviter que les lieux publics ne se transforment en dépotoirs après chaque manifestation», souhaite-t-on.

Hafidh Bessaoudi