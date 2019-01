Collision entre un porte-char et un véhicule léger

Une collision entre un camion porte-char et un véhicule léger s’est produite jeudi dernier vers 15 heures, sur la RN5, près de la commune d’Ahnif. C’est lors d’une tentative de dépasser un poids lourd que le conducteur de la voiture s’est retrouvé face-à-face avec le camion porte-char, qui venait dans le sens inverse. Les quatre occupants du véhicule léger s’en sont sortis avec de multiples blessures, tandis que le véhicule a subi d’importants dégâts. Évacué dans un état critique vers le service des urgences de l’EPH de M’Chedallah, le conducteur a été admis au bloc opératoire. Une source hospitalière fait état d’une hémorragie interne. Le reste des passagers a quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires. Il y a lieu de signaler que l’endroit ou s’est produit l’accident est un pont étroit qui enjambe le cours d’eau Assif Sidi Aïssa, bordé des deux côtés par des descentes accentuées où se produit souvent ce genre d’accidents, en témoignent les glissières défoncées depuis plus de trois ans et non remplacées à ce jour. Les éléments de la brigade de Gendarmerie de M’Chedallah ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame.



Oulaid Soualah