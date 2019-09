Démolition imminente des bâtiments affectés

La rue colonel Amirouche traversant la ville d’Aïn El Hammam est partiellement fermée à la circulation automobile. En effet, depuis jeudi dernier, des fûts pleins de terre ont été disposés au milieu de la chaussée pour interdire le passage des véhicules sur le tronçon allant de l’entrée Est du marché bihebdomadaire à la rue des Cordonniers. Selon nos sources, «des dispositions ont été prises afin de prévenir tout danger pendant que des engins procéderont à la démoliton, imminente, des batiments affectés par le glissement de terrain, particulièrement actif sur cette zone».

Par ailleurs, on a noté, jeudi matin, une certaine confusion concernant l’emplacement des fourgons de transport desservant les Ath Menguellet, qui ne peuvent plus emprunter la grande rue pour se rendre à leur aire de stationnement. Délocalisés en début de matinée, vers l’entrée de la ville au lieu-dit «Tiqerrabine», certains transporteurs ont refusé de s’y installer, argant du fait de l’éloignement du centre-ville et, par-delà, de leur clientèle qu’ils abandonneraient aux taxis. Après maints palabres et menaçant même d’en arriver aux mains, ils ont pris la décision de rejoindre leur place habituelle, en changeant d’itinéraire. Ce qui a été fait.

Ainsi, pour rejoindre leur «port d’attache», ils doivent maintenant emprunter la rue d’Alger, traverser les carrefours des Horloges et de la place du Centre, en aller et retour. Cela allongera leur parcours et pourrait compliquer la circulation particulièrement dense sur les lieux. Ce problème pourrait surgir surtout les mardis et samedis, jours de marché, à moins que le stationnement des particuliers soit supprimé sur cet axe. Quant à la sécurité des piétons, pour le moment, aucune décision n’a été prise afin de les empêcher de s’approcher du futur chantier. Il convient de noter que les commerçants installés aux rez-de-chaussée des bâtiments ciblés par la démolition n’ont pas encore commencé à déménager…

A. O. T.