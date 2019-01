Deux morts et trois blessés graves sur l’autoroute

Un grave accident de la route a été enregistré jeudi dernier vers 17h au niveau du premier tunnel de l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la commune de Djebahia, au Nord-ouest du chef-lieu de Bouira. Il s’agit d’un carambolage qui a impliqué trois véhicules touristiques et deux camions de gros tonnage. Selon une source hospitalière, l’accident a fait trois blessés et deux morts, âgés de 23 et 25 ans. Les victimes ont été évacuées par les éléments de la Protection civile vers l’hôpital de Bouira, alors qu’une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de ce drame. A noter enfin que cet accident a provoqué un important embouteillage sur l’autoroute Est-Ouest, puisque le tunnel en question a été fermé par les services de sécurité pendant plus d’une heure, le temps qu’il a fallu aux secouristes pour évacuer les victimes et les véhicules accidentés.



Oussama K.