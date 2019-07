Grogne au bidonville Kermana

Des dizaines d’habitants de Haouch Kermana, le plus ancien bidonville de Khemis El-Khechna, à l’Ouest de Boumerdès, ont manifesté, hier, devant le siège de la daïra.

Par leur action, ils réclament leurs relogements. Plusieurs manifestants se sont agglutinés devant le siège de ladite institution pour dénoncer les retards mis dans leur relogement dans des habitations en dur et par la même les promesses non tenues des responsables locaux.

Une délégation de manifestants aurait été reçue par la cheffe de daïra pour trouver une issue à ce problème qui n’a que trop duré. Selon l’un d’entre eux, le chef de daïra leur avait promis de diligenter une commission sur terrain depuis ces quatre derniers mois, mais rien de cela ne s’est traduit sur le terrain. «Nous avons attendu pendant quatre mois et nous n’avons rien vu venir, aujourd’hui, nous sommes là pour réclamer une solution finale à notre cas, nous habitons dans des conditions inhumaines depuis plusieurs décennies», dira notre interlocuteur qui dénonce le silence des autorités quant au relogement des habitants des bidonvilles de la région qui ne cessent de proliférer.

«On nous a promis de nous recaser au niveau d’un programme de logements à proximité de notre site, mais le jour de l’attribution, aucun d’entre nous n’a été relogé et nous avons vu des personnes étrangères à la région accéder aux logements alors que nous sommes menacés dans nos vie et notre santé, surtout que notre bidonville est situé à proximité d’un Oued», lance l’un d’entre eux. Près de six sites de bidonvilles sont recensés au niveau de ladite localité, et l’APC avait exprimé son incapacité à répondre aux exigences des habitants. Il a été recensé près de 3000 familles qui continuent à vivoter dans des conditions lamentables en l’absence de l’assainissement, de routes et de dignité.

Le P/APC, lors d’une récente rencontre, précise qu’un programme de réalisation de logements AADL de 7000 est en cours de lancement dans la région. Il nous fait savoir que les besoins de la commune sont purement sociales et dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire afin de venir à bout du problème de prolifération de bidonvilles qui enlaidissent la ville.

Les manifestants ont menacé, dans le cas de non prise en charge de leur doléance, de recourir à d’autres formes de protestation, quitte à bloquer l’autoroute Est-Ouest pour réclamer leur relogement dans des habitations décentes.

Youcef Z.