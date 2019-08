Installation du nouveau directeur de l’ODEJ

Après l’installation à la fin du mois de juillet de Hocine Hemal à la tête de l’OPOW «Rabah Bitat» de Bouira, ce fut au tour de Kbaili Mohamed d’être installé, hier, en tant que directeur de l’Office directeur des établissements de la jeunesse (ODEJ) de Bouira, en remplacement de Hocine Hemal, désormais ex-directeur de cet organisme. Mais la Direction de la jeunesse et des sports est toujours dépourvue de directeur, et ce depuis le départ de Djender Djamel, en mai dernier, et son remplacement par Abdelaoui Larbi. Néanmoins, ce dernier n’a pas trop attendu pour déposer sa démission.

D’ailleurs, Larbi Abdelaoui, qui occupait le poste de président de la Fédération algérienne d’haltérophilie, donnera plusieurs raisons pour expliquer son geste, à l’instar des conditions de travail qu’il a jugées inadéquates, notamment le siège de la direction lequel, dira-t-il, se trouve dans un état de délabrement avancé. Ajoutés à cela, les autres problèmes récurrents qui gangrènent le secteur, mis en évidence par des cadres et athlètes en sport, dès son arrivée.

Il faut dire que cela fait plusieurs années que la Direction de la jeunesse et des sports de Bouira fait l’objet de plusieurs remarques, émanant de cadres du secteur ainsi que des athlètes et responsables du mouvement associatif, en plus des clubs sportifs de la wilaya. Ces derniers avaient d’ailleurs mené un large mouvement de protestation, au mois de mars écoulé, où ils avaient réclamé l’ouverture d’une enquête concernant la gestion au sein de la DJS de Bouira afin de faire le tri et décortiquer les dossiers des différents volets, notamment ceux inhérents à l’octroi du fonds de wilaya aux associations à caractère sportif.

M’hena A.