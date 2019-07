Journées de formation au profit des cadres de l’Angem

Coup d’envoi de la formation et mise à niveau des cadres locaux de l’ANGEM, antenne régionale de Bejaia (direction de Bejaia, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Sétif).

En effet, Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de toutes ses directions, la direction générale de l’Angem a organisé du 29 au 30 juin 2019 au niveau de l’hôtel « les Hammadites », situé sur la côte est de Bejaia à quelques encablures de Tichy, un cycle de formation en faveur de ses cadres.

Cette rencontre a regroupé les cadres des wilayas relevant de la direction régionale de Bejaia : Bouira, Béjaïa, Sétif, BBA et Tizi-Ouzou et ce en présence des directeurs de wilaya suscités et de la directrice régionale. Ont notamment pris part à ce rendez-vous, des cadres de l’ANGEM de la wilaya de Béjaïa, chargés de communication, accompagnateurs, formateurs, chargés des finances, chargés de recouvrement. Cette formation entre dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de toutes les directions.

À noter que la direction régionale Angem BejaïA englobe 5 directions rattachées à la DRB, à savoir Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Sétif et Bordj Bou Arreridj. Durant cette formation, à souligner la communication-conférence donnée par Mme Miloudi S., représentante de la direction générale de l’Agence nationale de gestion du microcrédit portant sur le sujet: «Mécanismes du bureau international du travail pour le développement de l’entrepreneuriat féminin».

L’autre sujet abordé au cours de cette formation a été l’accompagnement social spécialisé dans le cadre d’une approche sociale globale adoptée par les cadres de l’Agence lors de l’accompagnement de groupes spécialisés tels que ceux aux besoins spécifiques, les prisonniers libérés et d’autres groupes sensibles nécessitant une approche particulière.

Au menu aussi, il y a eu une table ronde autour de la politique générale adoptée, la politique sociale et le rôle joué par l’Agence nationale de gestion du microcrédit en tant que mécanisme de mise en œuvre et d’activation du programme établi dans ce domaine. Cet atelier fut animé par la directrice et les cadre de l’Angem de Bejaia.

La formation et la mise à niveau des cadres l’Angem s’est poursuivit pour la deuxième journée consécutive avec les deux formateurs M. Dali et Mme Miloudi sur les thèmes «L’Agence de wilaya, un agent de développement local», «Concevoir, animer et évaluer une formation», «Formation sur l’accompagnement social personnalisé», «Resotage», «Économie verte» et «Formation Ilys».

