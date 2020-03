La demande en hausse de plus de 30%

Selon l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), la demande sur les produits alimentaires de large consommation a augmenté de plus de 30%.

La raison ? Les craintes de voir le coronavirus se propager et d’éventuelles pénuries s’installer. Cette augmentation concerne, en premier lieu, les légumes secs, le lait, le sucre, le café et les produits en conserve. A cet effet, l’ANCA a tenu à rassurer les citoyens sur la disponibilité des produits alimentaires sur le marché national. «Le stock dont disposent les marchés de gros suffira pour satisfaire la demande nationale, durant les mois prochains», lit-on dans le communiqué rendu public par ladite association. Cette dernière a également indiqué que «les réseaux de distribution ainsi que les marchés et les espaces commerciaux resteront ouverts». L’Association a tenu à souligner qu’«au lieu de stocker les produits alimentaires, il faut axer sur les mesures préventives», appelant ses représentants à travers les wilayas à participer aux campagnes de sensibilisation pour freiner la propagation de cette maladie. «Les salons de coiffure sont appelés à respecter les mesures d’hygiène et les propriétaires de restaurants, de boulangeries et de cafés doivent obliger leur personnel à porter des gants», a ajouté la même source.

De son côté, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a appelé les citoyens, via sa page facebook, à ne pas stocker les produits alimentaires, rassurant sur leur disponibilité sur le marché et en stock, ce qui suffira pour plus d’une année. Le ministre a appelé, outre cela, les citoyens à ne pas paniquer, ne pas changer leurs méthodes de consommation et éviter l’approvisionnement anarchique des produits alimentaires. Il a précisé que les mesures prises par son département dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadhan «confirment l’abondance des produits alimentaires». A retenir que suite à l’apparition du coronavirus, en Algérie, et l’enregistrement de plus de 50 cas, le gouvernement a pris une série de mesures préventives, notamment la suspension des dessertes aériennes et maritimes avec les pays touchés par la pandémie de coronavirus et la fermeture des établissements scolaires et universitaires.

Samira Saïdj