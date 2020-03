La série des accidents continue !

La série noire des accidents de la circulation se poursuit sur les routes de la wilaya de Bouira. Ainsi et selon un bilan émanant de la Protection civile, pas moins de trois graves accidents de la circulation ont été enregistrés sur les routes de la wilaya durant la soirée de vendredi dernier. Le bilan de ces accidents est de 7 blessés évacués par les pompiers vers les différentes structures de soins d’urgence. D’après la même source, le premier accident a été signalé vers 17h00, sur la RN08-bis, près du chef-lieu de la commune de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira. Il est intervenu suite au dérapage d’un véhicule touristique.

Deux personnes ont été grièvement blessées et ont aussitôt été évacuées vers les urgences de l’hôpital de Sour El-Ghozlane. Un autre accident a été enregistré peu avant 18h00, vendredi dernier, sur la RN5, près de la commune de Djebahia, au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. Il s’agit du dérapage d’un autre véhicule touristique ayant provoqué des blessures à ses trois occupants. Ces derniers ont été transportés par les pompiers vers les urgences de l’hôpital de Bouira.

Le dernier sinistre enregistré durant cette soirée fut au niveau la RN18, près de la commune de Aïn Hdjar, à une dizaine de kilomètres à l’Ouest de la wilaya de Bouira, vers 21h12. Selon les informations fournies, un autre véhicule touristique a dérapé à l’entrée du chef-lieu de cette commune, avant de se renverser et de finir sa course dans un ravin. Bilan : deux blessés évacués vers les urgences de l’hôpital de Aïn Bessem.

Une maison prend feu au centre-ville

Un important incendie s’est déclaré, tôt dans la matinée d’hier, dans une maison, sise au lotissement «CADAT 1» du centre-ville de Bouira. C’est ce qu’a annoncé la Protection civile à travers un communiqué. En effet, les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 6h30 pour maîtriser un incendie qui s’était déclaré dans une maison en R+2. D’importants dégâts matériels ont été déplorés. Outre cela, cet incendie a provoqué des brûlures de 1er degré à trois enfants âgés entre 11 et 17 ans. Quant aux causes de son déclenchement, elles n’ont pas été mentionnées par la Protection civile. Mais une enquête a été ouverte par les services de police, afin d’y voir plus clair.

Oussama Khitouche