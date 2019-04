L’auteur arrêté

Les éléments de la police judiciaire du premier arrondissement de la sûreté urbaine de la ville de Béjaïa ont mis hors d’état de nuire, la semaine dernière, un individu impliqué dans le saccage de plusieurs véhicules, dont un appartenant à la police. L’affaire remonte, selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la police, à la patrouille nocturne qu’ont effectuée les éléments de la police de Béjaïa au boulevard des Oliviers.

Sur place, leur attention fut attirée par une altercation entre plusieurs personnes, dont un jeune en état d’ébriété avancée et qui s’était livré au saccage de plusieurs voitures garées dans le quartier. Il s’est avéré que c’étaient les propriétaires des véhicules vandalisés qui s’en prenaient au malfrat. Au moment où les éléments de la police intervenaient pour arrêter l’auteur des dégâts, celui-ci, a, à la faveur de la nuit, fait voler en éclats le pare-brise du véhicule des éléments de la police à coups de jets pierres, avant de tenter de s’enfuir.

Les éléments de la police l’ont vite rattrapé et transféré au commissariat pour un complément d’informations. Dénommé I. A. et âgé de 30 ans, l’individu a été accusé de détérioration volontaire de biens appartenant à autrui, de destruction de biens de l’État et de trouble à l’ordre public, il a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa, qui l’a déféré en citation directe. A l’issue de son procès, il a été condamné à deux années de prison ferme et à une amende de 100 000 dinars.

B Mouhoub.