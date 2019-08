Le cartable moyen à pas moins de 4 000 DA

C’est bientôt la rentrée scolaire ! Des millions d’élèves vont reprendre le chemin de l’école, le 4 septembre prochain, et retrouver ses bancs qu’ils ont quittés à la fin du mois de mai. De ce fait, les retrouvailles avec les camarades de classe, les professeurs et les encadreurs seront sûrement chaleureuses. Mais pour les parents, ce sera, hélas, une autre épreuve à surmonter.

En effet, après les dépenses de l’Aïd, celles des vacances et des différentes fêtes familiales, ils doivent encore affronter la rentrée des classes avec ses frais. Le citoyen devra encore une fois solliciter sa bourse déjà bien saignée, car la rentrée scolaire nécessite de l’argent, ce qui fait défaut chez de larges pans de la société. Mais quand on a des enfants, il faut assurer. A cet effet, et pour connaître le prix des fournitures scolaires, on a fait un tour dans les librairies et les points de vente de la commune des Ouadhias.

«Les prix sont maintenus à hauteur de ceux de l’année passée. Certains articles ont même baissé de quelques dinars», a fait savoir l’un des plus anciens libraires de cette localité. De ce fait, nous avons constaté que le cahier de 32 pages, qui se vendait l’année passée à 20 DA, est descendu à 18 DA. Les cahiers de 48 et 64 pages sont, respectivement, à 22 et 24 DA. Celui de 96 pages se vend à 30 DA, alors que l’année passée, il se vendait à 32 DA. Le cahier de 120 pages, pour sa part, est à 35 DA, contre 37 DA l’année passée. Les cahiers de 192 et 288 sont affichés, eux, à 75 et 110 DA.

Pour ce qui est des registres 2 mains, 3 mains et 4 mains, ils coûtent, respectivement, 175, 225 et 280 DA. Le cahier travaux pratiques PM est à 30 DA et celui dit «spirale» à 75 DA. Les protège-cahiers, quant à eux, ils sont à 9 DA l’unité et les protège-livres à 13 DA. Le prix des stylos est fixé entre 12 et 20 DA, selon la qualité et la marque, alors que celui du crayon noir est proposé entre 10 et 20 DA. Pour la boîte de six crayons de couleur, elle est vendue à 25 DA et celle de douze à 60 DA. Le prix des trousses est de 100 voire 300 DA.

Quant à l’ardoise noire, petit modèle, elle fait 20 DA et l’ardoise blanche GM n’est pas au-dessous de 90 DA. Pour ce qui est des cartables et des sacs-à-dos, leurs prix oscillent entre 750, 1 500 et 2 000 DA, selon la qualité. Il faut également penser au tablier et à une tenue neuve, en plus du survêtement pour la pratique du sport. Une chose est sûre, les parents seront une nouvelle fois soumis à rude épreuve. Le cartable moyen reviendrait à pas moins de 4000 DA avec un sac à dos à 1800 DA et 2200 DA en fournitures scolaires.

Hocine T.