Le Coradia entrera en service le 24 juin

La mise en service du train express Coradia, connu pour son haut standing, pour assurer la navette ferroviaire Béjaïa – Alger, en remplacement de l’autorail, devenu vétuste, interviendra le 24 juin prochain. C’est ce qu’indique la Cellule de communication de la wilaya. Pour rappel, au mois de décembre dernier, le directeur général de la SNTF, Yacine Bendjaballah, avait annoncé, lors de sa visite dans la capitale des Hammadides pour prendre part à une réunion de travail portant sur la relance du projet de dédoublement de la voie ferrée Beni Mansour – Béjaïa, que la mise en service de ce nouveau train rapide sera effectuée avant le mois de juillet 2019.

D’une longueur totale de 110 mètres, le train Coradia est composé de six voitures dotées d’une capacité globale de 254 sièges, dont 60 en première classe. Ce train rapide, polyvalent bi-mode (diesel et électrique 25 kv), est utilisé pour les grandes lignes. Il peut circuler à une vitesse de 160 km/h, lorsque la voie ferrée est moderne et répond aux normes. Parmi les avantages qu’il offre, le Coradia dispose d’un plancher bas facilitant l’accès et le déplacement à bord, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

«La mise en service de ce train permet d’offrir un confort optimal aux voyageurs», a-t-on affirmé. Le renforcement de la ligne Béjaïa – Alger par ce nouveau train rapide et confortable est venu à point nommé, alors que beaucoup d’usagers de la wilaya de Béjaïa du transport ferroviaire commencent à s’exaspérer à cause des pannes répétitives, qui surviennent sur les autorails assurant la liaison Béjaïa-Alger. Maintes fois, ces trains sont tombés en panne en plein trajet, causant d’énormes désagréments aux passagers. A noter que la SNTF assure deux départs par train à partir de Béjaïa vers Alger, l’un le matin et l’autre l’après-midi. Toutefois, il faut attendre la réhabilitation de la ligne ferroviaire Béjaïa – Beni Mansour pour que ce nouveau train roule à sa vitesse maximale de 160 km/heure.

Dans ce sillage, l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) a remis, dernièrement, l’ODS (Ordre de service) à l’entreprise algérienne Cosider, chargée de réaliser les travaux de dédoublement et de réhabilitation de cette voie ferrée. Cosider va entamer son chantier au niveau des lots du tracé de cette ligne ferroviaire, qui ne font pas l’objet d’oppositions de la part de propriétaires terriens, d’habitations ou d’unités de production, implantées dans la zone d’activité Taharacht. Au total, 215 oppositions, dont 115 à Akbou et 60 à Tazmalt, au tracé de ce projet, ont été recensées par l’ANESRIF.

Inscrit en 2008 pour un montant de 106 milliards de dinars et pour un délai de réalisation de 60 mois, ce projet prévoit, en plus de la suppression des 98 passages à niveau existants sur le tracé de la voie ferrée, la construction de 55 ouvrages d’art, dont trois tunnels, et la rénovation des 09 gares ferroviaires se trouvant sur la ligne Béjaïa – Beni Mansour. L’un des impacts de ce projet est de passer d’une vitesse de 70 km/h à 160 km/h pour le transport de voyageurs et à 100 km/h pour le transport de marchandises.

La ligne ferroviaire Béjaïa – Alger suspendue

Le trafic ferroviaire Béjaïa – Alger est momentanément suspendu, depuis le 10 juin, et ce jusqu’au 19 du même mois, à cause du lancement des travaux d’entretien et de consolidation, au niveau du tunnel de Bouira, a informé un responsable à la gare de train de Béjaïa. Celui-ci a néanmoins précisé que la ligne Béjaïa – Beni Masour n’est pas concernée par cette suspension. Ainsi, les dizaines de citoyens de cette wilaya, qui utilisent quotidiennement ce moyen de transport pour se rendre à Alger, seront pénalisés durant dix jours.

B. S.