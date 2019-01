Hélicoptères et embarcations fluviales en renfort

La Protection civile de Bouira a lancé, hier matin, un appel à tous les volontaires pouvant prêter main-forte à l’opération de recherches entamée jeudi dernier afin de retrouver le corps du jeune sapeur-pompier emporté par les eaux pluviales.

En effet, dans un communiqué rendu public sur les réseaux sociaux, les hommes en bleu ont demandé aux bénévoles de se présenter au niveau de la direction de la Protection civile de Bouira pour répartir les différentes équipes sur plusieurs zones de recherches s’étalant de la ville de Bouira jusqu’aux rives du barrage Tilesdit à travers les communes de Haïzer et Bechloul.

Samedi en fin de journée, les volontaires étaient nombreux à vouloir prêter main forte aux sapeurs pompiers et certains d’entre eux affluaient encore des wilayas limitrophes pour venir proposer leurs aides. Les autorités de wilaya et communales qui se rendent chaque jour sur place ont constaté avec satisfaction «la solidarité agissante des Algériens».

Une mobilisation extraordinaire qui s’ajoute aux efforts constants de la Protection civile avec l’apport des commerçants, des boulangers ainsi que de simples citoyens apportant des vivres pour les agents de la Protection civile sur le terrain. Le wali de Bouira, qui s’est exprimé sur le sujet, a d’ailleurs révélé qu’une équipe de psychologues avait été dépêchée au domicile de la victime pour apporter soutien et réconfort auprès de ses parents inconsolables depuis le drame.

Les ballons sondes envoyés dans le réseau de canalisation sont parvenus, pour certains, à émerger via la sortie qui évacue les eaux pluviales et l’assainissement, directement vers l’oued. D’ailleurs, les travaux entamés la veille ont permis de détourner le flux des eaux et de l’assainissement vers un bras de l’oued afin de pouvoir mener les recherches dans de meilleures conditions pour les pompiers.

Des équipes de sondeurs ont tâté la vase de l’oued en plusieurs endroits tandis que les plongeurs se sont aventurés en aval de l’oued vers le barrage Tilesdit. Hier, au quatrième jour des recherches, des hélicoptères ont été déployés pour survoler la zone de recherche dans l’espoir de retrouver le corps tandis que des équipes volontaires associées à des agents de la Protection civile ratissaient les berges des deux rives de l’oued D’hous.

De même que des embarcations motorisées qui ont pu emprunter les différents canaux pour naviguer sur les eaux fluviales avec à leurs bords des sapeurs pompiers et des plongeurs.

Le DG de la Protection civile supervise les opérations de recherches



Au niveau du lieu du drame, le capitaine Nassim Bernaoui, chef de bureau de l’information et de la sensibilisation au niveau de la Direction Générale de la Protection civile était à pied d’œuvre pendant que le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, supervisait les opérations en compagnie du colonel Moulay, directeur de la Protection civile de la wilaya de Bouira.

«Au matin du quatrième jour de la disparition de l’agent de la Protection civile, Mohamed Achour, et après la grande opération effectuée au troisième jour consistant à faire baisser le niveau des eaux à travers toutes les canalisations des ovoïdes ainsi qu’au niveau du déversoir principal de l’oued D’hous, nous avons constaté une baisse du niveau des eaux.

Ce qui a permis, dès samedi soir, de mener une grande opération de déblaiement de la boue et de vase au niveau du déversoir ainsi que durant toute la journée d’aujourd’hui. Il faut dire qu’après l’abaissement du niveau de l’eau, nos équipes de recherche sont reparties du point zéro où la victime a chuté et nous avons trouvé une grande quantité de boue sur une distance de plus de 100 mètres et sur plus d’un mètre et demi de hauteur.

Il faut procéder au déblayage de ces tonnes d’obstacles mêlés à cette boue, et peut être retrouverons nous le corps de la victime coincée quelque part au niveau du point de chute qui est considéré comme la première section de recherche jusqu’au niveau de la mosquée d’Oued D’hous. Nous procédons également à un ratissage sur tous les autres points de la mosquée d’Oued D’hous jusqu’au déversoir à proximité de l’oued.

En parallèle, l’opération de recherche se poursuit par les plongeurs de la Protection civile et les équipes cynotechniques ainsi qu’au niveau des rives du barrage pour gagner du temps et accélérer l’opération de recherche puisque les conditions climatiques sont favorables. Nous devons en profiter avant que le mauvais temps ne soit de retour.

Nous espérons aboutir aujourd’hui avec la gigantesque réquisition de la Protection civile avec plus de 500 agents sur le terrain sous le commandement direct de monsieur le directeur général, le directeur central et l’exécutif de la wilaya. Nous remercions également tous les citoyens mobilisés qui nous aide dans cette opération d’envergue pour retrouver notre cher collègue Mohamed Achour», détaillera le capitaine Bernaoui.

Même appréciation auprès du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef qui indique que tous les moyens ont été mis en œuvre pour mener à bien et rapidement cette opération de recherche : «Je salue le courage exemplaire de nos agents ainsi que la disponibilité des autorités locales dans cette opération, de même que je tiens à remercier l’ensemble des citoyens qui, par leurs intérêts, se sont portés volontaires pour nous assister dans les recherches», dira pour sa part le colonel Boughlef.

Hier en milieu d’après-midi, les efforts étaient toujours concentrés sur différentes zones et une folle rumeur circulait sur une prétendue découverte du corps à proximité des terres du domaine Romita, à quelques encablures du déversoir du collecteur des eaux usées se répandant dans l’oued D’hous. Finalement, il n’en est rien. L’opération de recherche se poursuit ce matin encore dans l’espoir de retrouver le corps avant le retour du mauvais temps annoncé pour la soirée.

Hafidh Bessaoudi