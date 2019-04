Le maire de Draâ Ben Khedda radié

La direction nationale du FFS a signifié, samedi dernier, sa radiation du parti au maire de Draâ Ben Khedda. «Considérant la décision de la commission de médiation et de règlement des conflits prise en date du 30 mars : je vous informe que vous êtes radié des rangs du FFS pour faute du troisième degré, conformément aux statuts du parti, à savoir le non respect des fondements et objectifs du parti et la non-exécution des directives des instances du parti ayant entraîné des préjudices au FFS. A cet effet, une levée de couverture politique est prononcée à votre égard», est-il mentionné dans la lettre-décision signée par l’actuel premier secrétaire du parti, Hakim Belahcel, transmise au concerné.

Amar A.