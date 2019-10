Le pont N°4 fermé pour travaux jusqu’à dimanche

Le pont n°4 de l’échangeur du carrefour des Quatre Chemins, principale entrée et sortie des automobilistes de Bejaïa via la RN12 vers Bouira et Alger et la RN9 vers Jijel et Sétif, sera fermé à la circulation automobile durant trois jours, à partir d’aujourd’hui jeudi, a indiqué, hier, la DTP de Béjaïa dans un communiqué. Cette fermeture permettra, selon la même source, «aux agents de la direction des travaux publics d’effectuer des travaux pour le réglage des appareils d’appui» de ce pont qui donne un accès direct au centre-ville de Béjaïa. Tout en s’excusant auprès des usagers de cet échangeur des désagréments qui seront engendrés, la DTP de Béjaïa informe que la circulation routière, durant le déroulement de ces travaux, sera déviée sur les voies latérales qui mènent vers le lieudit «La zone» ou vers la commune de Tichy.

B. S.