Les femmes marchent à Aokas

La journée internationale de la femme a été diversement célébrée, hier, dans la wilaya de Béjaïa. À Aokas, le collectif des femmes de la région a organisé une marche dans les rues de la ville. Le cortège s’est mis en mouvement depuis la maison de jeunes Rahmani Slimane, pour aboutir à la Place Katia Bengana. Les dizaines de manifestantes ont, tout au long du trajet, repris les slogans du mouvement populaire, tout en appelant à «l’abrogation du code de la famille». De son côté, l’association de bienfaisance «Tudert», d’aide aux cancéreux d’Amizour, a célébré la journée internationale des femmes de fort belle manière.

En collaboration avec l’association «Imawlane n’elkhir» du village agricole Ilmaten Fenaia, ses membres ont organisé une journée de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus au profit des femmes du village. Une spécialiste en psycho-oncologie a été sollicitée par l’association, à l’effet de sensibiliser les femmes sur les moyens de lutte contre ces deux cancers les plus répandus chez les femmes. Pour sa part, la chambre de l’artisanat et des métiers de Béjaïa (CAM) a concocté un programme riche pour l’occasion. Une exposition d’objets traditionnels réalisés par des femmes artisanes se tient, depuis hier, au niveau de la maison de l’artisanat de Sidi Ali Lebhar, en plus de la projection du film documentaire «Lettre à ma sœur» de Habiba Djahnine.

D’autres activités, dont des conférences, gala spécial femmes, défilé de mode et autres, sont au programme de la CAM de Béjaïa à l’occasion de ce 8 mars. Le plaçant sous le thème «La femme et la nature», la municipalité de Béjaïa célèbre quant à elle, aujourd’hui dimanche, la fête des femmes en organisant des campagnes de reboisement et une randonnée. Même topo aux quatre coins de la wilaya, où des dizaines d’associations ont élaboré des programmes riches pour rendre hommage aux femmes, notamment rurales. Ainsi, au village Tizi El-Korn, commune de Taourirth Ighil, un concours culinaire aura lieu aujourd’hui, et les trois meilleures cuisinières seront primées.

