L’insidieux soutien

Par Ali Boudjelil

C’est trop facile, comme dirait Brel, de soutenir insidieusement, aujourd’hui, ce qu’on honnissait hier. Il ne sied pas aux gens sensés accepter ni le sourire ni les connivences venant d’un fondamentaliste,

venu à Tizi haranguer des assoiffés de liberté, de crier haut et fort qu’il soutient ledroit de brandir le drapeau amazigh, lui qui, on ne peut l’oublier, nous disait, au temps de sa verve puissance, de changer nos habitudes vestimentaires et alimentaires.

La décennie noire est si présente dans les mémoires qu’on ne peut accréditer le regard, fût-il doucereux, des assassins de Djaout, Boucebsi et de bien d’autres lumières. L’intégrisme islamiste, coupable auteur de milliers de morts, de fatwas d’intolérance assassines et autres traumatismes, ne peut ébranler notre détermination à faire de l’Algérie un État démocratique dans lequel s’épanouira son peuple épris de liberté. Le pays est résolument engagé dans la voie de la raison et n’écoutera que les voix sincères, car celles qui émanent des dictateurs ou des obscurantistes, devenues inaudibles, commencent à se taire.

Pour repartir sur un sujet d’une tout autre importance, il est plus qu’urgent que ceux qui aspirent à instaurer les fondements d’une Algérie nouvelle consacrent leur énergie à dialoguer avec sagacité pour suivre la voie constitutionnelle, seule issue à permettre que des

Algériens se regardent droit dans les yeux pour se dire des vérités implacables.

Il y a péril en la demeure si on persiste à ignorer les voix crédibles et si on continue à se laisser bercer par le chant des sirènes qui enfoncent dans l’abîme.

