Neuf personnes décédées en 48 heures

Pas moins de neuf personnes ont trouvé la mort et vingt-trois autres ont été incommodées par le monoxyde de carbone, en deux jours, au niveau national. «Durant la période allant du 7 au 9 mars 2019, les secours de la Protection civile se sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à vingt-trois personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains», a indiqué le bilan rendu public, hier, par la direction générale de la Protection civile.

Ces drames ont eu lieu au niveau des wilayas de Blida, Alger, Skikda, Constantine, Jijel, Ain Defla, Djelfa, Tlemcen, Béchar, Saida, M’Sila et Annaba. «Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les structures de santé par les secours de la Protection civile», a souligné le même document. Ce dernier a fait état de «neuf personnes décédées intoxiquées par le monoxyde de carbone (CO) émanant de chauffe-bains, dont six à la wilaya d’Alger et trois personnes à Skikda».

Pr ailleurs, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période, dont huit accidents mortels, «ayant causé huit personnes décédées sur les lieux d’accidents et des blessures à 17 autres personnes». «Les victimes ont été traitées sur place puis évacuées vers les établissement de santé», ont précisé les mêmes services.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Saida, «avec deux personnes décédées et deux autres blessées suite à une collision entre deux camions, survenue sur le CW9, dans la commune et daïra d’El Hassasna». À signaler l’intervention des secours de la Protection civile pour l’extinction de onze incendies urbains au niveau des wilayas d’Oum El Bouaghi, Tindouf, Adrar, El Oued, Alger, Ain Defla, Skikda, Bordj Bou Arreridj, Illizi, Bouira, Chlef.

À retenir que durant la même période, les unités de la Protection civile ont enregistré 5 803 interventions dans les différents types pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité…

Samira Saïdj