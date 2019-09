Sept morts et 40 blessés en 48 heures

Les services de la Protection civile ont fait état de sept morts et quarante blessés dans plusieurs accidents de la route survenus, en deux jours, au niveau national. «Durant la période allant du 5 au 7 septembre 2019, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, dont 11 corporels ayant causé le décès de sept personnes et des blessures à 40 autres, prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les hôpitaux par les secours de la Protection civile», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par la Direction générale de la Protection civile.

A noter que le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Aïn Defla, «où deux personnes sont décédées et quatre autres blessées suite à deux accidents de la circulation». Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus, suite au déclenchement de six incendies urbains, industriels et divers, au niveau de plusieurs wilayas, à savoir : Chlef, Sétif, Boumerdès et Médéa. En effet, ces drames ont causé des brûlures à deux personnes dans la wilaya de Médéa, alors que quatre autres ont été incommodées par la fumée dans la wilaya de Sétif. «Les victimes ont été traitées sur place puis évacuées vers les établissements de santé», a indiqué la même source.

A signaler également que les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence «à 12 personnes incommodées par l’inhalation de monoxyde de carbone dégagé par des chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles». Il faut également retenir que durant la même période, les unités de la Protection civile ont enregistré 4 833 interventions de différents types, en réponse à des appels de secours, suite à des accidents de la circulation et des accidents domestiques et ont également procédé à des évacuations sanitaires, à l’extinction d’incendies et la mise en place de dispositifs de sécurité,…

Samira Saïdj