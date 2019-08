Un pyromane interpellé à El-Hachimia

La série noire des feux de forêt se poursuit à Bouira. En effet, un autre incendie ravageur, s’est déclaré dans la soirée du vendredi dernier dans la forêt de « Beggas » sur les hauteurs de la commune de Kadiria, sise au nord-ouest de la wilaya de Bouira.

D’après nos informations, l’incendie s’est déclaré vers 18h et a touché une importante superficie de la forêt mais aussi de vergers voisins. L’intervention des sapeurs-pompiers et des agents forestiers n’a pas permis de maitriser rapidement les flammes qui se propageaient rapidement en raison des fortes rafales de vent enregistrées dans cette région. Il aurait fallu au moins quatre heures d’intervention sur le terrain pour les pompiers et les forestiers afin d’éteindre l’incendie et sécuriser les maisons limitrophes.

Selon une première estimation, le bilan de cet énième incendie est de 10 ha de tissu forestier calciné en l’espace de quelques heures seulement. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétente afin de déterminer les causes de ce sinistre.

Par ailleurs, et selon des sources sécuritaires, un individu de 20 ans a été arrêté le weekend dernier à El-Hachimia au sud de la wilaya. Ce dernier est suspecté d’être à l’origine d’un incendie qui a touché la forêt de ‘’Ouled Saâdi’’ relevant de cette commune. Un incendie qui s’est déclaré durant la nuit du mardi dernier vers 23 h, et qui a été vite maîtrisé par les gardes forestiers et les pompiers. L’enquête des services de sécurité se poursuit toujours, concluent nos sources.

O. K.