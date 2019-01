Une mort et trois personnes sauvées in extremis

Un homme a été retrouvé mort, mercredi dernier, dans la ville de Lakhdaria, située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la wilaya de Bouira, suite à son intoxication avec le monoxyde de carbone, selon les services de la Protection civile. D’après la même source, le quadragénaire, répondant aux initiales A.K, a été retrouvé mort dans son domicile familial sis au quartier «Bayri», à cause de son inhalation au monoxyde de carbone qui se répondait d’un petit four à gaz, utilisé par la victime pour se réchauffer. Il s’agit du deuxième cas de décès par intoxication au monoxyde depuis le début de l’année 2019, à Bouira. Par ailleurs, trois personnes âgées entre 12 et 46 ans ont été sauvées in-extremis par la protection civile, au centre-ville de Haïzer, au nord de Bouira, victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone, vraisemblablement en raison d’un chauffe-eau défectueux. Ces dernières, issues de la même famille, ont été évacuées vers l’hôpital de Bouira et une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de cet accident.

O. K.