Vaste opération de distribution de bavettes

Alors que certains commerçants peu scrupuleux n’hésitent pas à augmenter les prix de produits de première nécessité en cette période de crise sanitaire, l’équipe de confection du CFPA Toudert Daou de M’Chedallah a procédé, jeudi dernier, à une opération de distribution de bavettes aux citoyens de Chorfa. Une opération qui a également touché le marché de la localité, de même que certaines supérettes, des salons de coiffure ainsi que les automobilistes de passage sur la RN26. «Il s’agit là d’une opération menée dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Nous avons commencé par le marché de Chorfa en offrant ces bavettes tout en réitérant les gestes-barrières pour lutter contre la propagation de ce virus», indique un membre du CFPA. La population n’a pas caché sa satisfaction et a salué cette «belle et humaine initiative». Notons que cette équipe du CFPA est à l’œuvre depuis plusieurs semaines, confectionnant et distribuant des bavettes au sein des structures sanitaires ainsi qu’auprès des bénévoles contrôlant les points s de surveillances installés au niveau des villages de toute la daïra de M’Chedallah.

Hafidh B.