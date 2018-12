Jubilé hommage à Zadi Tahar

Par DDK | Il ya 2 heures 23 minutes | 153 lecture(s)

La famille sportive bouirie était en fête, samedi dernier, à l’occasion de l’organisation d’un jubilé en hommage à Zadi Tahar, avant-centre du MB Bouira dans les années 1970 à 1980. Organisé par l’Association des anciens du Mouloudia de Bouira, présidée par Kadi Yahia, l’événement a réuni plusieurs ex-sportifs, parmi lesquels les anciens coéquipiers de Zadi Tahar au MBB, son ancien enseignant et professeur d’EPS, M. Tahanouti, avec lequel il commença sa carrière de footballeur au CEG de Bouira, et d’anciens éléments du CR Belouizdad, à l’instar de Hamid Bacha, Abrouk, Dahmane et Hechaïchi, en sus de sa famille, le P/APW et le maire de Bouira. Ainsi, une rencontre-gala s’est jouée au niveau du stade Bourouba Saïd entre les vétérans du MBB et ceux du CR Belouizdad. Il y avait beaucoup d’émotion tout au long du jubilé, au terme duquel des cadeaux symboliques ont été remis aux participants. Des moments festifs ponctués par une séance photos-souvenirs. Pour rappel, de par son talent, Tahar Zadi aurait pu évoluer au sein de clubs plus huppés. Mais il rejeta toutes les propositions émanant de grosses cylindrées, comme le MC Alger, la JS Kabylie, la JS Bordj Menaïel du temps de feu Tahanouti… Il a toujours préféré rester avec son club de toujours, le MB Bouira, avec lequel il évoluera pendant pratiquement deux décennies. «Bouira m’a tout donné, je ne pouvais être ingrat et la quitter»,

confie-t-il.

M’hena A.