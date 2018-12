Saïd Touche (MB Béjaïa) rejoint le GS Pétroliers

Par DDK | Il ya 2 heures 23 minutes | 128 lecture(s)

Le jeune Saïd Touche, un athlète plein de qualités et aux résultats éloquents avec son club, le MB Béjaïa, était la convoitise de certains clubs de l’élite de l’athlétisme national. Âgé de 19 ans et natif d’Amizour, l’athlète qui était un U20, s’est adjugé déjà la médaille d’or dans la discipline de la marche, sur une distance de 10 kilomètres, remportée lors du championnat national des U20 et U18 à Souk El-Tenine. Des performances et des qualités reconnues qui ont fait de lui la convoitise d’un club comme le Groupement Sportif des Pétroliers qui, par le biais de ses dirigeants, s’est intéressé de près à ses services pour défendre les couleurs de ce club de l’Algérois aux moyens éloquents. Cet ambitieux athlète s’est engagé officiellement avec le GSP, avec lequel il a d’ailleurs débuté les entraînements hier lundi, avec des objectifs à moyen et long termes. Rencontré avant-hier à Amizour, le jeune athlète, tout en nous confirmant son engagement avec le GSP après la récupération de sa lettre de libération des dirigeants du MB Béjaïa, dira : «J’ai connu de bons moments avec le MBB et maintenant je suis au GSP club avec lequel j’ai d’autres ambitions, avec pourquoi pas décrocher une médaille africaine. Comme je vise également une participation aux jeux olympiques de 2024 qui auront lieu dans la capitale française, Paris. Au niveau algérien, je vise le minima pour des participations internationales, telles les championnats d’Afrique et du monde. En tous les cas, je suis hyper-motivé et je ferai tout pour aller loin». Notons que Said Touche est à sa première année séniors et partant de là, sa spécialité devient 20 kilomètres marche.

Rahib M.