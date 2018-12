Et de cinq pour la JS Bouaklane !

Par DDK | Il ya 2 heures 23 minutes | 158 lecture(s)

La reprise du championnat Honneur ligue de Bouira, groupe A, a été marquée par le sans faute de la JS Bouaklane qui enchaîne avec sa cinquième victoire de suite. L’équipe de Bouaklane est allée battre son voisin, la JS Chorfa, sur le score de 4 buts à 2. De son côté, le DRB Kadiria est allé accrocher le Bordj Hamza de Bouira 0 - 0 et se rachète, du coup, de sa dernière contreperformance à domicile. Pareil pour la rencontre-derby entre le FC Numidia et l’US Saharidj qui s’est achevée sur un score vierge de 0 à 0. L’ESB Bechloul, pour sa part, n’a pas fait de détail devant l’équipe d’Oued Berdi, l’UA Ahmed, qu’il a écrasée sur le score de 3 à 0. Par ailleurs, la rencontre ayant opposé l’IRB Esnam à l’USC Ain Laloui a été arrêtée à la 42’ suite à la sortie du stade de l’ambulance, alors que l’IRBE menait au score 1 - 0. Trois équipes étaient exemptes, à savoir le HC Ain Bessam, le RB Hakimia et l’O Raffour. Les deux dernières équipes devaient affrontées respectivement l’ASC Ahl Kseur et l’ASU Université de Bouira qui ont été déclarés forfait.

M’hena A

Les résultats

ESB Bechloul 3 - UA Ahmed 0

JS Chorfa 2 - JS Bouaklane 4

BH Bouira 0 - DRB Kadiria 0

FC Numidia 0 - US Saharidj 0

IRB Esnam - USC Aïn Laloui (Partie arrêtée)

Exempt : HCAB, RBH, OR

Groupe B

Début raté de l’OC Adjiba

Mauvais démarrage de l’OC Adjiba habitué à jouer les premiers rôles. En effet, l’équipe présidée par Khedis a été tenue en échec à domicile (1 - 1) par le W Ath Vouali. Ceci dit, la rencontre ayant mis aux prises deux nouveaux clubs engagés dans le championnat de wilaya, la JS Kadiria et l’O El Madjene d’Aomar, n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score de parité de 1 à 1. La rencontre devant opposer le CR Bouderbala à l’ABR Djebahia n’a pas eu lieu à cause de l’absence de l’équipe locale. Par ailleurs, le match entre l’USM Bouira et la JS Adjiba aura lieu aujourd’hui, mardi, au stade Bourouba Said de Bouira. Le NM Lakhdaria était exempt.

M. A.



Les résultats

JS Kadiria 1 - OE Madjène 0

OC Adjiba 1 - W Ath Vouali 1

CR Bouderbala - ABR Djebahia N/J

USM Bouira - JS Adjiba (Mardi 18 décembre)

Exempt : NM Lakhdaria

Groupe C

Guelta Zerga annonce la couleur

Deux des quatre rencontres au programme de cette première journée du groupe C ne se sont pas déroulées. La première qui a opposé le WR Dirah au CR Bordj Okhriss a été arrêtée par l’arbitre à la 70’ à cause des intempéries, au moment où c’est l’équipe de Dirah qui menait au score 2 - 0. La deuxième rencontre qui opposait l’E Oued Berdi à l’ESJ Taguedit a été interrompue sur décision de l’arbitre en seconde mi-temps, à cause de la sortie du terrain de l’ambulance au moment où l’équipe locale menait au score 2 - 0. Ceci dit, cette première journée a été marquée par la nette victoire de l’A Guelta Zerga 3 - 1 devant le CR Thameur, au moment où le Affak Bordj Okhriss et l’ASC El Hachimia ont fait match nul (2 - 2).

M. A.

Les résultats

WR Dirah - CR Bordj Okhriss (Partie arrêtée)

A Bordj Okhriss 2 - ASC El Hachimia 2

A Guelta Zerga 3 - CR Thameur 1

E Oued Berdi - ESJ Taguedit (Partie arrêtée)