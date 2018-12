Farid Yakouben, nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 2 heures 23 minutes | 174 lecture(s)

Les dirigeants du club de football féminin, le FC Béjaïa, évoluant en Ligue nationale, ont jeté leur dévolu sur un ancien coach qui a de l’expérience, en l’occurrence Farid Yakouben dit Magat, pour prendre la barre technique de l’équipe fanion pour le reste de la saison. Le coach Yakouben est connu dans le milieu footballistique pour son bon travail, puisqu’il a entrainé plusieurs équipes de Béjaïa. Joint par nos soins, le technicien et éducateur a confirmé l’information faisant état de son installation à la barre technique du FC Béjaïa : «Effectivement, je suis le nouvel entraîneur du FCB. Tout a été finalisé et je remercie le président Imloul de m’avoir fait confiance», a dit l’ancien coach de l’ES Timezrit, avant d’ajouter : «L’objectif du club est le maintien. L’équipe est en plein reconstruction. Avec ma modeste contribution, j’espère répondre aux attentes des dirigeants du club. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur et former une équipe compétitive qui fera parler d’elle dans un proche avenir».

Samy. H