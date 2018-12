Le coach Rachid Sahraoui jette l’éponge

Par DDK | Il ya 2 heures 23 minutes | 186 lecture(s)

L'entraîneur Rachid Sahraoui a quitté l'ES Draâ El-Mizan à l'issue de la 9e journée du championnat de la Régionale 2. En effet, ce coach a préféré partir parce que les résultats n'arrivent pas à cause de plusieurs raisons, notamment le manque de moyens et de discipline au sein du groupe. Il a jeté l'éponge au moment où les espérantistes pataugent au bas du tableau. «Depuis le début de saison, je n'ai pas cessé d'interpeller les dirigeants sur la situation qui régnait au sein du groupe. Il m'était alors très difficile de poursuivre ma mission dans des conditions intenables. C'est pourquoi alors j'ai préféré partir de peur d'être touché même dans mon intégrité physique. Et ce n'est pas avec de tels agissements et comportements qu'on va hisser ni le football local ni encore moins le football national à un haut niveau. Les entraîneurs des clubs des divisions inférieures subissent énormément de pression dans l'exercice de leurs fonctions», s'est indigné notre interlocuteur. En tout cas, selon M. Sahraoui, beaucoup reste à faire dans le domaine de la discipline au sein du club. «Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Et je crois que j'ai pris la décision la plus sage afin de ne pas avoir des regrets et des remords de conscience», a-t-il estimé.

Amar Ouramdane