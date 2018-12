«On ne doit pas sous-estimer l’adversaire»

Par DDK | Il ya 2 heures 23 minutes | 135 lecture(s)

Accosté lors d’une séance d’entraînement à Béjaïa, l’attaquant du MO Béjaïa, Amir Soltane, a livré ses impressions concernant le match de coupe d’aujourd’hui contre l’Olympique Magrane. «On n’a pas d’autres choix que de jouer pour décrocher le ticket qualificatif au prochain tour. La qualification se jouera sur le carré vert et on n’a pas le droit de sous-estimer notre adversaire même s’il évolue à la quatrième division. L’Olympique Magrane est une équipe à prendre très au sérieux et on doit rester concentrés jusqu’au sifflet final de l’arbitre pour éviter tout effet surprise. Nous concernant, on s’est très bien préparés pendant cette trêve avec quelques matchs amicaux dans les jambes. Donc, je peux avancer d’ores et déjà qu’on a les moyens pour se qualifier», confie le joueur et d’ajouter : «Le public a le droit de rêver et de notre part on fera tout pour exaucer son rêve. On fera tout sur le terrain pour se qualifier et aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire. J’espère qu’ils seront nombreux dans les tribunes pour nous soutenir et nous encourager à aller de l’avant et réaliser une belle performances».

Z. H.