L’USMDBK croit à l’exploit

Par DDK | Il ya 2 heures 23 minutes | 131 lecture(s)

L’USM Draâ Ben Khedda qui se trouve depuis avant-hier, dimanche, dans la capitale des Zianides, affrontera cet après-midi à partir de 16h son homologue du Wydad de Tlemcen, dans le cadre des 32es de finale de la coupe d’Algérie. Un match qui sera difficile pour les poulains de Mourad Bey, qui auront en face d’eux un spécialiste en la matière et qui a déjà pris part à cette compétition. Les Ciel et Blanc sont déterminés à créer la sensation au stade Colonel Lotfi de Tlemcen, mais ce ne sera pas une partie de plaisir car ils auront un gros morceau difficile à manier sur son terrain et devant ses supporters. Mais en football, tout est possible et les coéquipiers de Si Ali Mustapha croient à l’exploit et aborderont le match sans aucune pression et joueront leur va tout pour passer au prochain tour. Le fait d’arriver à ce stade de la compétition est déjà un exploit pour cette équipe de l’USM Draâ Ben Khedda. L’objectif du club reste le championnat et une place au podium en fin de saison. «On sait ce qui nous attend face au WAT qui n’est plus à présenter et qui renferme des joueurs d’expérience, à l’image de Bouguèche et autres. On va tout faire pour honorer les couleurs du club», dira le coach Mourad Bey, avant de conclure : «On n’a pas peur de cette équipe et mes joueurs joueront sans aucune pression et si on crée la surprise tant mieux, dans le cas contraire, ce ne sera pas la fin du monde». Les Débékois ont passé les nuits de dimanche et lundi à l’hôtel Les Zianides de Tlemcen et le retour au bercail est prévu juste après le match.

M. B.