«On jouera sans complexe»

Le capitaine de l’USM Draâ Ben Khedda, Sofiane Iltache, estime que ce match est une occasion pour eux afin de faire éclater leurs qualités et jouer sans aucun complexe face aux Zianides.

La Dépêche de Kabylie : Comment se présente pour vous le match de coupe face au WAT ?

Sofiane Iltache : C’est un match de coupe et il n’y a pas de petites ou de grandes équipes. On sait ce qui nous attend face au WAT qui n’est plus à présenter et qui joue l’accession en ligue 1 cette saison. On jouera sans aucune pression et sans complexe.

Croyez-vous en la qualification au prochain tour ?

Que voulez-vous que je vous dise, sur le papier, le WAT part avec les faveurs des pronostics, mais sur le terrain on sera onze guerriers face à l’adversaire. Donc, tout est possible et on n’a pas peur du WAT. On jouera pour la qualification.

Donc vous pouvez créer la surprise ?

On jouera face au WA Tlemcen avec la nette ambition de gagner et d’arracher la qualification. On est animés d’une volonté d’acier et tous les joueurs sont motivés pour créer la surprise. Mais dans le cas d’une élimination, ce ne sera pas la fin du monde.

Entretien réalisé par Massi Boufatis