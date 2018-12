Ath Douala veulent perpétuer la tradition

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 157 lecture(s)

Les yeux des férus de la balle ronde en Kabylie seront braqués cet après-midi sur le stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou qui abritera le match des 32e de finales de dame coupe entre l’US Béni Douala et l’ICS Tlemcen. Un match que les Ath Douala ne veulent en aucun cas rater et ne jurent que par la qualification aux 16es de finale. Les poulains de Bacha qui restent sur une défaite amère en championnat face au RC Arba et ayant perdu la première place au classement, exploiteront cette rencontre de coupe pour retrouver le sourire. Une aubaine pour les camarades de Dchicha de reprendre confiance et de renouer avec la victoire. Ce ne sera pas facile devant une équipe de l’ICS Tlemcen qui tentera de créer la surprise au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, mais les coéquipiers de Benyettou ne l’entendent pas de cette oreille et sont décidés à passer son écueil avec succès et sans faute. Les supporters de l’US Béni Douala sont appelés à se déplacer en force au stade pour les encourager et les pousser à se transcender pour valider leur billet qualificatif au prochain tour. Ils sont avertis de toute mauvaise surprise. Le boss Hocine Ammam motive ses joueurs et leur demande de relever le défi en dame coupe et de tenter d’aller le plus loin possible. Une mission qui s’annonce à priori du côté de l’US Béni Douala qui aura l’avantage du terrain et l’apport du public, mais la vigilance doit être de mise pour éviter une mauvaise surprise. Une chose est certaine, les capés de Bacha sont plus que jamais déterminés à ne pas laisser cette occasion leur filer et ne jurent que par la qualification et rien d’autre. Une qualification ne fera que du bien aux Ath Douala qui vont entrevoir le match de la dernière journée de la phase aller sous de bons auspices.

M. B.