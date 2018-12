Les Canaris en favoris

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 361 lecture(s)

La JSK est appelée à livrer cet après-midi une rencontre inédite face à l’ARB Ghriss pour le compte des 32es de finale de la Coupe d’Algérie.

Le tirage au sort fait que les Canaris iront rendre visite à la modeste formation de Ghriss dans la wilaya de Mascara évoluant en Inter-régions soit l’équivalent de quatrième division. C’est pour dire que l’équipe de Ghriss qui accueillera la JSK sur son terrain fétiche Laoucedj Boudjeleha, aura certainement à cœur d’épingler les sextuples champions d’Afrique et cinq fois vainqueurs de la Coupe d’Algérie à son vierge tableau de chasse.

Tout le monde à Ghriss veut faire sien l’adage qui dit que Dame coupe choisit souvent son prétendant et pourquoi ne pas faire de la venue de la grande JSK l’événement sportif dans l’histoire de ce petit club en s’offrant le billet du prochain tour d’autant plus que l’ARB Ghriss compte déjà à son palmarès une qualification historique en quart de finale il y a à peine deux saisons où elle a été sortie difficilement par l’autre grand MC Alger.

Tout cela, les joueurs et le staff technique de la JSK le savent très bien, eux qui partent largement favoris et n’ont donc aucune excuse pour rater l’un des objectifs du club pour cette saison, à savoir faire mieux que la saison passée où les Canaris ont échoué en finale contre l’USMBA. Quant à la JSK, le coach Franck Dumas réaffirme que l’équipe ne sous-estime aucun adversaire et jouera avec la ferme intention de se qualifier. « À ce niveau, il n'y a pas de petites ou de grandes équipes.

Tout le monde part sur un pied d'égalité. Ce sont toujours des matches, soi-disant, pièges pour les grandes équipes. Le mot d'ordre, c'est respect et humilité, et essayer de passer ce tour et on verra ensuite pour le prochain. Mais déjà respecter l'adversaire, c'est très important. Aussi, comme on l'a toujours fait depuis le début, on ne doit pas sous-estimer cette équipe, car le contraire sera la pire des choses », a commenté le technicien français le tirage au sort de son équipe. Côté effectif, la JSK jouera aujourd’hui au grand complet, mis à part la nouvelle recrue, Kabari, non encore qualifié.

Avec le retour de Tizi Bouali et Saâdou qui ont purgé leur suspension, le staff technique aura l’embarras du choix pour composer son effectif. En prévision du match de cet après-midi, la délégation kabyle a rallié, hier, la ville d’Oran avant de rejoindre la ville de Ghriss, dans la wilaya de Mascara. Les joueurs devaient effectuer une séance d’entraînement dès leur arrivée. Le président Mellal et ses collaborateurs font tout pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles.

Le programme

14h00

GC Mascara - CABB Arréridj

SA Mohammadia - USM Sétif

USB Douala - ICS Tlemcen

CA Batna - ESB Besbès

USM Blida - Paradou AC

ARB Ghriss - JS Kabylie

15h00

DRB Tadjenanet - CR Belouizdad

MBS Oued Sly - USM Annaba

MC Oran - ASB Maghnia

ES Sétif - Olympique Médéa

16h00

WA Tlemcen - USMDB Khedda



18h00

MO Béjaïa - O Magrane

USM Alger - ASM Oran