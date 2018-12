«On prend très au sérieux notre adversaire»

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 162 lecture(s)

Le milieu de terrain de la JSK, Tahar Benkhlifa, assure que son équipe est prête pour le match de coupe de cet après-midi face à l’ARB Ghriss.

La Dépêche de Kabylie : Tout d’abord, quelques mots sur le stage au Maroc ?

Tahar Benkhlifa : Le stage s’est déroulé dans d’excellentes conditions. On a bien travaillé, en appliquant le programme tracé par le staff technique. On est satisfaits du travail accompli qui sera très bénéfique pour nous lors de la seconde manche

Vous avez affronté le FUS Rabat en amical, que pourriez-vous nous en dire ?

Ce match était un bon test pour nous. Même si on était fatigués à cause de la charge du travail, j’estime que notre rendement était bon. Le résultat ne compte pas, le plus important et de soulever les insuffisances pour les travailler en prévision de la compétition officielle.

Quels sont vos objectifs personnels pour la phase retour ?

Je suis content d’avoir joué tous les matchs-aller et j’aspire à réussir une belle phase retour. Je travaille beaucoup pour cela et je veux aider mon club à réussir une très bonne suite de parcours.

êtes-vous prêt à continuer avec la JSK, sachant que vous êtes au club kabyle sous forme de prêt?

Je suis bien à la JSK et prêt à rester si la direction du PAC et celle de la JSK trouvent un terrain d’entente. Mon destin n’est pas entre mes mains. Tout sera plus clair à la fin de la saison.

Qu’avez-vous à dire sur la venue de Kabari ?

C’est un bon joueur, plein de qualité qui apportera beaucoup à l’équipe. Il est le bienvenu dans le groupe et inchaalah nous réussirons tous ensemble une belle phase retour.

Comment voyez-vous le match de coupe face à l’ARB Ghriss ?

C’est un match qu’on prend très au sérieux, car en coupe il n’y a pas de petites équipes. Nous préparons très sérieusement ce rendez-vous. Nous jouerons avec comme seul objectif d’arracher notre qualification.

Qu’avez-vous à dire aux supporters ?

Nous leur demandons de continuer à nous soutenir aussi efficacement qu’ils l’ont toujours fait. En tant que joueurs, on est déterminés à tout faire pour les satisfaire car ils sont les meilleurs supporters du monde.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi