«Former les boxeurs et boxeuses de demain»

Après les probants résultats récoltés lors de la phase de wilaya et du dernier championnat national de boxe qui s’est déroulé à Chlef, le président du BCB, Achour Kamel, parle dans cet entretien des performances réalisées et de la situation qui prévaut au sein du club.

La Dépêche de Kabylie : Peut-on connaître le parcours du Boxing Club de Béjaïa depuis le début de saison ?

Achour Kamel : On a repris cette année au mois de septembre comme presque tous les clubs avec un effectif d’un peu plus de 85 athlètes, dans les catégories école, cadets, juniors et seniors (garçons et filles). On a pris part à la phase de wilaya du championnat d’Algérie des cadets, juniors et seniors qui s’est déroulée du 29 novembre au 1er décembre. On a eu la qualification au national en cadets de Adel Deboune (66 kg), Hilal Benyahia (49 kg) et Walid Ziane (56 kg) en juniors, alors que Rayane Hamidj et Zakaria Belhadi ont été éliminés malgré le bon parcours réalisé. En seniors, Mohand Akli Rahli (52 kg) et Abdeldjallil Louhab (81 kg) se sont qualifiés au national. Ces deux derniers ont pris part au dernier championnat national qui s’est déroulé à Chlef du 6 au 12 décembre.

Qu’en est-il des résultats ?

Malheureusement, c’est un carnage de la part des arbitres qui ont écarté tous les boxeurs de la wilaya de Béjaïa et notre boxeur, Abdeldjallil Louhab a été éliminé d’une manière inconcevable devant un boxeur du GSP. En 1/8es de finale, il a battu un boxeur de Ain Temouchent alors qu’en ¼ de finale, il a éliminé un autre de Tizi-Ouzou mais malheureusement, en demi-finale et malgré qu’il a mené le combat tambour battant avec un écart considérable pour Louhab, les arbitres ont pris une autre décision en privant notre athlète d’une finale certaine et méritée. Dans l’ensemble et avec la médaille de bronze de Louhab, qui n’est pas rien surtout en seniors, je peux dire qu’on est satisfaits. Maintenant, on attend le championnat national des cadets et juniors qui auront lieu prochainement.



Quels sont vos objectifs pour cette année ?

Notre but est de remporter d’autres médailles, surtout en juniors où nous avons de fortes chances de réaliser de bons résultats avec la qualité de nos boxeurs. Concernant les seniors, on a Louhab qui peut faire quelque chose en coupe d’Algérie, ainsi que d’autres boxeurs qu’on va intégrer en seniors et en cadets. Il ne faut pas oublier les filles car notre club s’engage chaque année dans toutes les compétitions et on atteint le national dans toutes les catégories. Malheureusement, le volet subvention n’est pas à la hauteur du club.

Expliquez-vous ?

On est en train de vivre une saison catastrophique concernant les finances. Le fond de wilaya ne nous a donné aucun centime et l’APC nous a octroyé un million de dinars qui reste insuffisant comparativement à la saison passée ou par rapport aux autres clubs qui ne participent même pas au championnat national. Vraiment c’est trop peu, surtout qu’on est domiciliés à l’OPOW, donc on paye la location alors que les autres ne payent pas.

Quel est votre message pour les autorités locales ?

J’espère que les autorités locales vont se pencher un peu sur le BCB qui renferme 85 boxeurs (filles et garçons). Notre devise est de former l’homme et la femme de demain, tout en espérant que nos athlètes nous procureront de la joie lors des prochaines joutes nationales.

Propos recueillis par Z. H.