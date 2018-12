Quatre candidats en lice

Par DDK | Il ya 41 minutes | 64 lecture(s)

La Fédération algérienne de boxe (FAB) a annoncé avant-hier que son assemblée générale élective (AGE) se déroulera le samedi 29 décembre (15h00) au Complexe sportif Ghermoul (Alger). Les quatre candidats au poste de président de la FAB sont : Draa Abdeslam (ex-président de la FAB), Abdellah Bessalem (ex-président de la FAB), Laâzizi Athmane (président de la Ligue de Boumerdes, membre fédéral et arbitre international) et Erouane Nacer (membre fédéral et président de la Ligue de Tizi-Ouzou). Dans une déclaration du porte-parole de la FAB, Lyes Latrèche, rapportée par l’APS, une correspondance émanant du ministère de la Jeunesse et des Sports avait sommé l'ex-président de la FAB, Abdeslam Draa, à organiser une AGEx dans les plus brefs délais afin d'élire un nouveau président, interdisant à l'ancien président déchu, Abdelmadjid Nehassia, de se porter candidat.