Les joueurs en grève

Par DDK | Il ya 41 minutes | 61 lecture(s)

Apparemment, rien ne va à la JS Tichy, un club évoluant en Régionale 1 et dont les résultats sont moyens. En effet, en dix rencontres jouées, le club avait récolté 16 points sur les 30 possibles. La situation financière catastrophique du club du littoral de Béjaïa n’est pas faite pour arranger les affaires de ce club qui aspire pourtant à jouer l’accession. Cet état de fait a poussé les joueurs à entrer dans un mouvement de grève depuis lundi passé, car la situation ne prête point à l’optimisme. La direction du club, de son côté, et voyant que les choses ne bougent pas dans le bon sens, a appelé à une AG extraordinaire pour hier mardi. En effet, et dans un communiqué de la direction de la JST dont nous détenons une copie, on peut lire : «Nous informons l’ensemble des membres du club sportif amateur de Tichy (JST) qu’une assemblée générale extraordinaire aura lieu le mardi 18 décembre 2018 à 16h30 au niveau de la maison de jeunes de la cité Ben Said de Tichy». L’ordre du jour de ladite AG est notamment la situation financière catastrophique du club.

R. M.