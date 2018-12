Hicham Bettouche nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 40 minutes | 55 lecture(s)

La direction du CRB Souk El-Tenine, un club qui évolue dans le championnat Honneur de Béjaïa, n’a pas tardé à trouver un successeur au désormais ex-coach, Mokhtar Djouder. Ce dernier qui avait remplacé Boualem Redjradj, parti lui à la JS Tichy, n’a finalement pas tenu bon et a claqué la porte en boycottant la séance de la reprise des entraînements d’après la rencontre de la 10e journée, jouée et remportée par le club des littoraux face au CRB Ait R’zine sur le score de trois buts à un. Le successeur de Djouder n’est autre que l’enfant du club, Hicham Bettouche en l’occurrence. Le fait que le nouveau coach connait la maison serait un atout non négligeable dans la bonne marche du club vers un objectif précis, à savoir celui de l’accession en Régionale 2, et ce malgré la difficulté de la mission qui attend ce club du littoral de Béjaïa.

R. M.