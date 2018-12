«Le NAHD ne nous fait pas peur»

Par DDK | Il ya 40 minutes | 63 lecture(s)

Les protégés du coach Kamel Bouzit sont appelés à disputer un historique 32e de finale de la coupe d’Algérie, le 27 décembre, face au NAHD, au stade de l’UMA de Béjaïa.

La Dépêche de Kabylie : Le moins que l’on puisse dire c’est que vous avez réalié un grand exploit...

Kamel Bouzit : Il est vrai que battre une bonne équipe de Bouira qui évolue dans un palier supérieur n’est pas à la portée du premier venu, néanmoins si l’on se réfère à la physionomie du match, il faut dire que nous avons en aucun cas senti une quelconque différence. Nous avions en face de nous onze joueurs et il fallait qu’on se batte. Dieu merci, les choses se sont déroulées comme nous l’avons espéré.

Les joueurs étaient bien motivés pour passer le cap ?

C’est un match de coupe et les matchs de ce genre sont toujours comme ça. Franchement, sur les plans physique et technique, nous sommes bien au dessus. Il y a aussi le fait que l’équipe d’un palier inférieur soit toujours motivée.

Comment est l’ambiance au sein du groupe ?

Nous avons tout le temps travaillé dans une bonne ambiance. Il n’y a pas de raison pour s’inquiéter. Je pense que l’équipe a atteint sa vitesse de croisière. Avec l’état d’esprit qui règne actuellement, notre équipe demeure capable de bousculer la hiérarchie. L’ambiance est formidable et le moral gonflé à bloc. Nous sommes revigorés par cette série de succès en championnat, mais nous dévons tourner cette page et de voir l’avenir, afin de préparer comme il se doit le reste du parcours et la rencontre de la Coupe d’Algérie.

Cette fois-ci, vous allez affronter une grosse cylindrée, le NAHD, à Béjaïa. Comment se présente ce match ?

Je sais que l’adversaire du jour reste parmi les meilleures équipes d’Algérie et qui est un habitué à ce genre d’épreuves. On s’attend, donc, à une forte détermination de sa part. Mais nous aussi on veut partir un peu loin dans cette coupe. Même s’il y a une différence de palier, on ne se laissera pas faire. C’est un match de coupe, même si nous ne sommes pas les favoris, nous allons tenter le tout pour le tout pour emporter ce match et passer au prochain tour. La Coupe réserve des surprises, c’est pourquoi nous pensons que tout est possible.



Donc vous ambitionnez de passer au prochain tour ?

Bien sûr, mais on doit d’abord passer le cap du NAHD avant de penser au prochain tour. C’est vrai que la différence de palier fait que les gars de Milaha sont largement favoris, mais il est clair qu’on va se battre jusqu’au bout. Pour nous, ce ne sera que du bonus. Si on gagne, ce sera la fête et si on perd, ce sera de même puisqu’on a atteint notre objectif dans cette compétition. En tous les cas, ce ne sera que bénéfique pour la suite du parcours.

Toujours est-il que le parcours de Dame coupe peut faire du bien pour l’accession qui est l’objectif du club…

En effet, une participation au tour national ne peut que remonter le moral des troupes. La coupe d’Algérie est une compétition aléatoire, mais nous jouerons nos chances quand même à fond pour satisfaire nos supporters et représenter dignement la vallée. C’est un match de coupe et bien que ce ne soit pas notre premier objectif, cette saison, on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. Cela dit, les matchs ne se ressemblent pas, notre principal sujet est le championnat comme vous dites.

Un mot aux supporters…

Je demande à nos fidèles supporters ainsi qu’à tous ceux de la vallée de la Soummam et ceux du MOB et de la JSMB de venir en masse pour nous encourager et nous pousser et pourquoi ne pas faire une grande fête. De notre côté, on ne ménagera aucun effort pour lui procurer de la joie et représenter dignement la wilaya de Béjaïa et particulièrement la ville d’Akbou.

Entretien réalisé par Samy H.