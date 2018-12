Les Canaris assommés

Par DDK | Il ya 39 minutes | 178 lecture(s)

La modeste équipe de l’ARB Ghriss a créé la surprise, hier, en éliminant la JS Kabylie dès les 32es de finale de la Coupe d’Algérie.

évoluant en Inter-régions, la formation de l’ARB Ghriss, dans la wilaya de Mascara, a réussi l’exploit de sortir la JS Kabylie, finaliste de l’édition de la saison dernière et quintuple vainqueur du trophée, hier, au stade Louacedj Boudjeleha, par 2 buts à 0. Un vrai exploit en somme pour cette «petite» équipe mal-en-point dans le championnat de l’inter-région, où elle occupe la 10e place au classement et dont les joueurs ne sont pas payés depuis plus d’une année, comme l’a si bien révélé, à la fin de la rencontre, le jeune Hamsas auteur du deuxième but de l’ARB Ghriss. «Nous avons battu la grande JSK avec la volonté. Nous sommes une équipe modeste avec de jeunes joueurs qui ne sont même pas payés depuis la saison passée. Aujourd’hui, nous avons démontré que le football, ce ne sont pas les noms ou le palmarès, mais c’est bien une question d’engagement et de sérieux sur le terrain», a déclaré, tout ému, le jeune buteur mascaréen, au micro de la radio nationale. Il faut dire qu’au vu de la prestation de la JSK durant le match d’hier, tout le monde, à commencer par les quelque 5 000 supporters entassés dans les gradins du petit stade de Ghriss qui ne propose que 2 800 places, vous diront que la JSK est passée à côté de son sujet, notamment en deuxième mi-temps, où l’équipe de l’ARB Ghriss, après avoir réussi à finir la première période sur un nul vierge, est parvenue à planter deux banderilles à son adversaire du jour dans des moments idéaux. En effet, après avoir ouvert la marque à la 52’ grâce à un excellent travail collectif ponctué par un but de toute beauté marqué par l’attaquant Douadi, la formation de Ghriss, portée par un public en or et surtout très fair-play, a su gérer le reste du match en opérant par des contre-attaques, dont une a eu l’effet escompté, puisque, à trois minutes de la fin, le jeune Hamsas a ajouté le deuxième but ( 87’) synonyme d’une qualification au prochain tour de Dame Coupe. Une compétition qui sourit bien à cette équipe de Ghriss, puisque cette dernière avait déjà réussi à se qualifier aux quarts de finale de la compétition, en 2016, avant de se faire éliminer par le futur vainqueur du trophée, à savoir le MC Alger (2-0). Quant à la JSK, rien ne justifie cette élimination prématurée d’une compétition que les dirigeants considéraient pourtant comme l’un des objectifs majeurs de cette saison, d’autant plus que tous les moyens ont été mis à la disposition des joueurs et du staff technique, à commencer par un voyage à Mascara à bord d’un avion via Oran, en plus d’un stage d’une dizaine de jours à Rabat, au Maroc, où les camardes de Benyoucef ont bénéficié de toute une logistique mise à leur disposition par les responsables du club marocain, le FUS Rabat. Cette élimination, que la majorité des supporters de la JSK ont tout simplement qualifiée de «honte» à travers leurs commentaires, hier, sur les réseaux sociaux, doit certainement interpeller la direction du club kabyle sur les limites, finalement avérées, d’un effectif qui a certes subjugué tout le monde en début de saison avec une série de onze matchs sans défaites en championnat, mais qui a fini par marquer le pas ces derniers semaines, avec trois défaites de suite en championnat, suivies de cette élimination sans gloire de la Coupe d’Algérie.

L’US Béni Douala comme prévu

L’un des autres représentants de la Kabylie dans cette compétition populaire, en l’occurrence l’US Béni Douala, a pour sa part brillamment rempli sa mission, en s’offrant le billet des 16es de finale, grâce à sa victoire, hier, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, devant l’ICS Tlemcen, par 2 buts à 1. Après avoir été menés au score (1-0) dès la 16e minute, les gars d’Ath Douala ont réussi à égaliser grâce à Ousmail (30’), avant que son coéquipier Benallal n’inscrive le but de la victoire (40’). Une qualification méritée pour l’USBD, qui accueillera au prochain tour le Paradou AC, pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, vainqueur, hier à Blida (3-2), face à l’USMB locale, après les prolongations.

L’USM Draâ Ben Khedda avec les honneurs

Pour sa part, l’USM Draâ Ben Khedda, qui évolue en Régionale 1, a quitté avec les honneurs la compétition en s’inclinant hier par la plus petite des marges chez le WA Tlemcen ( 1-0), pensionnaire de la Ligue 2 et qui joue l’accession en Ligue 1 Mobilis. Les Ciel et Bleu de l’USMDBK qui ont encaissé un but à la 41’ ont tenu tête à leur adversaire du jour sans parvenir pour autant à revenir au score dans un match où les hommes de l’entraîneur Bey ont fait preuve d’une maitrise technique qui n’a rien à envier aux expérimentés tlemeniens qui ont vraiment sué pour arracher le billet qualificatif. La première partie des 32es de finale disputée lundi, a permis aux favoris de composter sans surprise leur billet pour les 16es de finale de l'épreuve. L'AS Ain M'lila, seul représentant de Ligue 1 Mobilis à effectuer son entrée en lice avant-hier, a dû recourir à la séance fatidique des tirs au but pour venir à bout du MC El-Bayadh de la Régionale 1 (1-1, aux t.a.b 4-1). L'USM El-Harrach, qui souffre en Ligue 2, s'est refait une santé à Béchar en battant la formation de la JS Guir Abadla (Régionale 1) grâce à deux buts signés Boumechra et Aouad. Les deux clubs évoluant en division nationale amateur (DNA), le CRB Kaïs et le CRV Moussa ont arraché leur qualification en déplacement.

La JSM Béjaïa se refait le moral

La JSM Béjaïa a mis à profit l’avantage du terrain pour composter son billet qualificatif aux 16es de finale de la coupe d’Algérie de football après avoir pris le meilleur, avant-hier, sur la JSM Skikda (2 - 1). Les buts des Vert et Rouge ont été inscrits en première période de jeu par Benayache (37’) et Khezri (42’). À la lumière de ce résultat, les gars de la Soummam affronteront l’ASAM sur son terrain du stade Demène Debbih de la ville d’Ain M’lila. S’exprimant en fin de partie face à la JSMS, le premier responsable de la barre technique béjaoui dira en substance : «Tout d’abord, je dois dire que je suis très content de cette qualification méritée au prochain tour. Ceci nous permettra de préparer le match de l’ASAM dans de bonnes conditions. Sur ce, je tiens aussi à féliciter mes joueurs qui ont appliqué strictement mes consignes sur le terrain face à la JSMS. Cela dit, et après avoir assuré une marge de deux buts d’écart en première mi-temps, nous n’avons fait que gérer de manière intelligente la suite des débats jusqu’au coup de sifflet final.».

Le coup d’éclat du MBB Sakhra

Si le CRV Moussa s'est imposé facilement face à Hamra Annaba (inter-régions) 2-0, le CRB Kaïs a dû attendre la séance des tirs au but pour prendre le dessus face au SA Sétif de la division inter-régions (1-1, 4-3 aux t.a.b). En revanche, les deux autres pensionnaires de la DNA, la JSM Tiaret et le CR Béni Thour (vainqueur du trophée en 2000) sont passés à la trappe en se faisant éliminer face respectivement au MB Rouissat de l'inter-région (1-1, aux t.a.b 4-2) et MB Bazer Sakhra de la Régionale 2 (2-2, aux t.a.b 5-3). L'OR Boumahra et l'IH Chellala qui évoluent en Régionale 1, n'ont pas résisté face respectivement à l'A Boussaâda (2-1) et l'USM Khenchela (3-1). Ces 32es de finale se poursuivront demain avec cinq rencontres au programme dont le choc entre deux représentants de la Ligue 1 en l’occurrence l’ES Sétif et l’Olympique Médéa et jeudi avec le derby RC Kouba - MC Alger au stade du 5 juillet. Les trois dernières rencontres de ce tour à savoir IB Lakhdaria - JS Saoura, CS Constantine - RC Bougaâ, USM Bel-Abbès - MS Cherchell et Olympique Akbou- NA Hussein Dey auront lieu le 27 décembre prochain.

A. C. et B. O.

Les résultats

ARB Ghriss 2 - JS Kabylie 0

USM Blida 2 - Paradou AC 3

CA Batna 1 - ESB Besbes 0

USB Douala 2 - ICS Tlemcen 1

SA Mohammadia 0 - USM Sétif 1

GC Mascara 0 - CABB Arréridj 1

MC Oran 3 - ASB Maghnia 2

MBS Oued Sly 1 - USM Annaba 3

WA Tlemcen 1 - USMDB Khedda 0

A Bousaâda 2 - OR Boumahra 1

IH Chellala 1 - USM Khenchela 3

Hamra Annaba 0 - CRV Moussa 2

MCE Bayadh 1 - ASA M'lila 1 (1-4, aux t.a.b)

JS Guir Abadla 0 - USM Harrach 2

MB Rouissat 1 - JSM Tiaret 1 (4-2, aux t.a.b)

MBB Sakhra 2 - CRB Thour 2 (5-3, aux t.a.b)

JSM Béjaïa 2 - JSM Skikda 1

SA Sétif 0 - CRB Kaïs 0 (3-4, aux t.a.b)