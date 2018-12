États généraux du sport national

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 104 lecture(s)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a annoncé, mardi à Alger, le déroulement en janvier prochain d’une rencontre nationale sur les "états généraux" du sport algérien.

"C’est une rencontre nationale prévue lors de la première semaine de janvier 2019, pour traiter de la situation générale du sport algérien, aussi bien dans les disciplines collectives qu’individuelles. Un rendez-vous qui va nous permettre de réfléchir comment gérer au mieux le sport en Algérie et réfléchir également comment il le sera à l’avenir", a indiqué le premier responsable du département ministériel au cours d’une allocution prononcée au Centre de presse du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf. Mohamed Hattab s’exprimait à l’occasion de la réception du document final relatif au Symposium sur le renouveau du football algérien, tenu les 11 et 12 décembre 2017. "Cette initiative est unique en son genre dans l’histoire du football national. Les recommandations prises à l’issue du symposium vont certainement servir la discipline et la remettre sur les bons rails pour un meilleur avenir. C’est une étape importante et incontournable", a indiqué Hattab. De son côté, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a vanté le document final, le qualifiant de "guide" de toutes les actions qui seront menées par l’instance fédérale. "Ce document final constitue un guide de toutes les actions qui seront menées par la FAF, dans l’objectif de voir notre football se jouer dans les conditions que nous voulons. Plusieurs recommandations ont été déjà réalisées. Le symposium a été une véritable réussite", s'est-il félicité. Quelque 500 personnes (techniciens, experts et anciens joueurs toutes générations confondues) avaient participé au Symposium sur le renouveau du football algérien. Durant deux jours de travaux, les huit ateliers installés ont préconisé 156 recommandations, notamment sur le football amateur et professionnel, son organisation, sa refonte, l’arsenal juridique à mettre en place, l’arbitrage, l’éradication de la violence, la rationalisation de l’utilisation des infrastructures ainsi que la médecine sportive et la lutte contre le dopage. « 89 sur 156 recommandations prises à l'issue du Symposium soit 57% ont été concrétisées sur le terrain. Tous les dossiers simples relevant de l’autorité du Bureau fédéral et de l’assemblée générale de la Fédération algérienne (FAF) ont été concrétisés. Il y a des dossiers que je qualifie de lourds qui demandent une collaboration avec les différents ministères et qui seront traités ultérieurement", a indiqué à l’APS Réda Abdouche membre de la commission de suivi du Symposium. "Concernant les dossiers +légers+, on peut citer l’organisation et le fonctionnement des clubs conformément à la réglementation algérienne, notamment l’arrêté du 1er juillet 2010 portant sur le cahier des charges du professionnalisme qui fixe l’organigramme des clubs professionnels", a-t-il ajouté. Selon Abdouche, "aucun club des deux paliers professionnels n’a appliqué entièrement cet organigramme qui prévoit notamment un responsable de la sécurité et un responsable des médias, ainsi que la vidéo surveillance dans les stades pour la sécurité dans les enceintes sportives. Le Bureau fédéral a décidé d’imposer, pour la saison à venir, cette organisation aux clubs qui nous a été imposée à son tour par la CAF et la FIFA. Aucun stade ne sera homologué pour les compétitions internationales s’il ne remplit pas les conditions requises". Evoquant les dossiers dit "lourds", Réda Abouche explique : "Ils sont relatifs aux infrastructures sportives, ça ne dépend pas directement de la FAF, mais des investisseurs privés, publics, des ministères des Finances, des Travaux publics et de la Jeunesse et des Sports. On peut tracer une feuille de route car la FAF est une partie prenante. C’est un dossier assez lourd qui demande de la coordination, seul le Premier ministre peut convoquer des ministres ou des représentants des ministères pour mettre en place une stratégie", a-t-il expliqué.