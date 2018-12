«On veut créer la surprise en coupe»

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 112 lecture(s)

Le gardien de but de l’US Béni Douala, Amghid Azzaz, affirme dans cette interview que son équipe ne veut pas s’arrêter au stade des 16es de finale de la coupe d’Algérie.

La Dépêche de Kabylie: Vos impressions sur cette qualification arrachée face à l'ICS Tlemcen ?

Amghid Azzaz: C'est une qualification méritée, du moment qu'on a dominé notre adversaire et on a su comment frapper au bon moment en marquant les deux buts qui nous ont permis d'assurer la qualification aux 16es de finale.

Avez-vous craint à un moment de la partie de voir l'ICST rétablir l'équilibre ?

Pas du tout. On a bien joué et on a su comment préserver notre avance de deux buts à un jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. En plus, c'est ça le charme de la coupe.

Quel est votre objectif dans cette compétition populaire

L'USBD a pour habitude de participer à la coupe d'Algérie ces dernières années. On va maintenant se concentrer sur le dernier match de la phase aller en championnat en visant la victoire, après on pensera aux 16es de finale. On veut aller le plus loin possible en coupe d'Algérie et pourquoi pas atteindre un stade très avancé dans cette compétition.

Un mot sur l'élimination de la JSK face à l'Amel Ghriss ?

C'est la grosse surprise de ces 32es de finale et personne ne s'attendait à voir notre cher club, la JSK, éliminé dès ce tour de la compétition. On sait tous que la JSK est sur la bonne voie cette saison, comme en témoigne sa place de dauphin à la fin de la phase aller, mais en coupe il n'y a pas de petite ou de grande équipe et Amel Ghriss a créé la surprise en éliminant un géant d'Afrique et pas uniquement de l'Algérie.

Entretien réalisé par Massi Boufatis