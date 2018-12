La JS Azazga pour la confirmation

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 154 lecture(s)

La 14e et avant-dernière journée de la phase aller de l’inter-régions se jouera demain et après-demain. La JS Azazga, qui a étrillé la semaine dernière l’IRB Ain Lahdjar chez ce dernier sur le score de 4 à 2, recevra cette fois une équipe du NRB Teleghma (3e avec 24 points) qui n’est qu’à trois unités d’avance. Ce qui fait que la JSA voudrait gagner ce match et revenir à hauteur de son invité du jour, étant donné que pour le moment, les deux équipes possèdent la même différence de buts de +6 pour chacun des deux antagonistes. De son côté, le MB Bouira, qui a remporté sa rencontre à domicile face au 3e au classement, le SA Sétif, recevra cette fois l’AS Bordj Ghedir, une équipe visiteuse qui est juste derrière le MBB, soit à deux points de retard. Ce qui fait que les visiteurs ne vont certainement pas faciliter la tâche aux locaux. Ces derniers devraient se méfier, d’autant plus qu’un succès lui permettra de faire pression sur son précédent adversaire, le SAS, qui est à deux points d’avance mais qui jouera samedi dans une rencontre choc de la 14e journée. En effet, le deuxième club de la ville de Sétif dans ce palier recevra le leader, l’OM Ruisseau, dans un match-choc qui ne sera facile ni pour les gars d’Ain El-Fouara ni pour les Algérois d’El-Annasser. À cet effet, le leader voudra creuser davantage l’écart de ses poursuivants immédiats et partant de là gérer la phase retour avec aisance.

L’US Oued Amizour dos au mur

Étant à l’avant-dernière place au classement (15e) avec neuf points ex-æquo avec le Hydra AC, les Rouge et Noir de l’US Oued Amizour n’a pas le choix que de vaincre pour souffler un peu en attendant mieux. Cette fois, le club recevra son adversaire, l’ASC Ouled Zouai, qui n’est pas aussi bien loti et fera tout pour que les trois points restent à Amizour. Un succès fera du bien pour les Unionistes d’Amizour, surtout que dans le même temps, le 14e, l’IRB Ain Lahdjar qui possède un point d’avance (10 points), jouera devant la lanterne rouge, le HAC en l’occurrence. Un succès du représentant de la wilaya de Béjaïa fera que ce dernier (USOA) sera assuré de ne pas prendre la dernière place et pourra dès lors achever la phase aller à la 13e ou 14e place et dans le pire des cas à la 15e. Quant au derby du Sud du pays, il mettra aux prises l’US Souf (2e avec 24 points) au MB Hassi Messaoud (13e avec 12 points). Enfin, à Baraki, le DRBB local recevra samedi l’USM Sétif, soit entre le 8e et 10e. L’écart qui est seulement de deux points en faveur de l’équipe locale fera que la rencontre sera très disputée et intéressante à suivre.



Rahib M.

Le programme



Vendredi

USO Amizour - ASCO Zouaï

MB Bouira - ASB Ghedir

FCB Arch - IRB Berhoum

JS Azazga - NRB Teleghma

Hydra AC - IRBA Lahdjar

US Souf - MBH Messaoud

Samedi

SA Sétif - OM Ruisseau

DRB Baraki - USM Sétif