CM Tidjelabine - US Soummam, le choc !

La course continue au sommet du classement de la Régionale 2 pour le compte de la 12e journée.

En effet, tous les regards seront braqués vers la localité de Tidjelabine, théâtre du choc de cette journée mettant aux prises deux sérieux prétendants, à savoir le leader, le CM Tidjelabine, face à l’outsider l’US Soummam, avec 6 points de retard. Avec l'avantage du terrain et le soutien du public, le chef de file part certes avec les faveurs du pronostic, mais ce ne sera pas tâche aisée face aux poulains d’Adrar qui restent imbattables depuis la troisième journée. C’est un bon duel qui mérite d’être suivi de très près par l’ES Bir Ghbalou qui sera, lui aussi, mis à rude épreuve par l’OS El Kseur qui donne l'impression d'avoir retrouvé ses marques et qui ne veut en aucun cas rompre avec le groupe de tête. Le CRB Kherrata, aux aguets du moindre faux pas du duo de tête, sera en position de force en recevant la modeste formation de l’ES Draâ El-Mizan, tout comme le onze du WR Bordj Ménaïel qui aura à cœur d’effacer son revers devant Mouldiouene et qui va avoir affaire à l’ES Timezrit. Dans le bas du tableau, une lutte sans merci réunira le RC Seddouk, classé à la onzième place, qui semble bien parti pour en faire le plein dans l’enceinte du stade de Timezrit face à l’O Tizi Rached, qui n’est pas encore sorti de la zone rouge. Le FC Tamelahth, lui, recevra les Unionistes de la ville de Béjaïa qui n’ont pas encore dit leur dernier mot. Entre-temps, une lutte sans merci réunira le FC Tadmaït et l’OS Mouldiouene. Certes ce dernier dépasse son adversaire d’une unité, mais l’équipe de Tadmaït tentera d’engranger les trois points de la victoire qui lui permettront de doubler son adversaire du jour.

Samy H.

Le programme

Vendredi

WRB Ménaïel - ES Timezit

RC Seddouk - O Tizi Rached

FC Tamelaht - USM Béjaïa

CRB Kherrata - ESD El-Mizan

Tidjelabine - US Soummam

ESB Ghbalou - OS El-Kseur

FC Tadmaït - OS Moulediouane

Samedi

MC Bouira - JS M’Chedellah