L’Olympique Akbou sur du velours

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 167 lecture(s)

Les observateurs s’attendent à ce que la journée soit avantageuse pour le leader l’Olympique Akbou qui commémorera à cette occasion le 40eme jour du décès de son ancien entraineur Dda Allaoua Khima. D’ailleurs, tout un programme a été élaboré à cette occasion par toute la famille sportive de cette ville. Au moment où il évoluera sur du velours devant l’ARB Barbacha, son dauphin à quatre point, la JSB Amizour, sera en grand danger chez le CRB Aït R’Zine qui lutte pour sa survie. Ces deux joutes seront suivies de près par l’outsider le CRB Souk El Tenine qui évoluera sur du velours devant le CRB Aokas. Alors que la JS Ighil Ouazoug risque de laisser des plumes dans son derby devant Gouraya de Béjaïa qui essayera de confirmer sa belle série de victoires. Non loin de là, le CS Protection Civile, qui reste sur une victoire, recevra son voisin du Nacéria dans un derby à l’issue incertaine pour les deux formations. Toujours dans le ventre mou du classement, l’AS Taassast part favori devant l’O Feraoun. Enfin, le SS Sidi-Aïch devra sortir le grand jeu pour éviter une mauvaise surprise chez le SRB Tazmalt dans le duel des derniers, totalisant le même nombre de points. Par ailleurs, le match retard de la 11eme journée disputée mardi dans l’après-midi, et qui a mis aux prises les deux équipes voisines, l’OM’Cisna et l’Olympique d’Akbou au stade de Barbacha, s’est achevé sur le score sans appel de cinq buts à zéro en faveur des poulains du duo Bouzit-Boughtitene. Une victoire qui permet aux gars d’Akbou de prendre le large, tout en creusant l’écart en le portant à quatre sur le poursuivant immédiat, la JSB Amizour

Samy H.

Le programme



Vendredi

CSP Civile - NC Béjaïa

CRBSE Tenine - CRB Aokas

CRBA R’Zine - JSB Amizour

Samedi

JSI Ouazzoug - Gouraya Béjaïa

O Akbou - ARB Barbacha

AS Taâssast - O Feraoun

SRB Tazmalt - SS Sidi Aïch

Exempt : O M’Cina