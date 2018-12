La JS Djermouna en péril à Ouzellaguen

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 116 lecture(s)

Après sa brillante victoire ramenée de Kherrata qui lui a permis de détrôné son concurrent direct à l’accession, la JSD local, à deux journées de la tombée des rideaux sur la première phase, le suspense demeure entier quant au titre honorifique de champion. En effet, les Litoreaux de Melbou qui ne veulent en aucun cas quitter leur fauteuil, espèrent enchaîner par une autre victoire, alors qu’il évoluera sur du velours dans son fief face l’US Sidi-Ayad qui se positionne dans le ventre mou et qui parait à sa portée. D’autre part, la JS Djermouna rendra visite à l’avant-dernier du groupe, le WRB Ouzellaguen, où l’équipe visiteuse tentera certainement d’effacer sa récente et première défaite concédée à domicile (9e journée) devant la JSM. Entre-temps, l’IRB Bou Hamza aura fort à faire face à une revenante équipe de la Filante Etoile de Tazmalt. Le RC Ighil Ali, aux aguets du moindre faux pas du groupe de tête, sera en position de force en recevant le CSA Tizi Tifra, tout comme le onze de Tameridjet qui aura à cœur d’effacer son échec à Béjaïa et qui va avoir affaire à son voisin, l’ES Tizi Wer, la lanterne rouge. Enfin, l’Olympique Tazmalt recevra sur ses terres la JS Béjaïa qui n’est pas facile à manier.

Samy H.

Le programme

Vendredi

RC Ighil Ali - CSA Tizi Tifra

JS Tameridjet - ES Tizi Wer

IRB Bouhamza - FE Tazmalt

WRB Ouzelaguen - JS Djermouna

Samedi

JS Melbou - US Sidi-Ayad

OS Tazmalt - JS Béjaïa