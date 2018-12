De belles affiches au menu

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 145 lecture(s)

Le championnat observera, ce week-end, une légère trêve pour laisser place à la coupe de wilaya avec le déroulement des 16es de finale. Huit rencontres seront au menu pour la journée de demain, vendredi. Une première partie qui sera marquée par deux chocs, à savoir la JS Boukhalfa qui affrontera le KC Taguemount Azouz et le FC Ouadhias qui en découdra avec l’O Tizi-Gheniff. Deux matchs entre deux pensionnaires de la division honneur qui s’annoncent alléchants. Le DC Boghni qui occupe la deuxième place au classement derrière la JS Boukhalfa se déplacera chez l’US Timizart. Une virée qui ne s’annonce pas facile pour les Montagnards qui devraient éviter de sous estimer leur adversaire du jour afin de s’épargner toute mauvaise surprise. Pour sa part, l’AC Yakouren qui respire la bonne santé en division honneur, ira rendre visite à la JS Tala Tegana qui vient de s’offrir le titre honorifique de champion d’hiver dans la division pré-honneur du groupe A. Une rencontre qui promet de chauds débats entre les deux voisins. Le leader du groupe C de la pré-honneur, l’AS Ait Bouadou, recevra un pensionnaire de la division honneur, le RC Betrouna. Une empoignade qui constituera une épreuve de plus pour les locaux afin de confirmer leur bonne santé. L’US Tala Athmane qui carbure fort en championnat dans le groupe B et qui cavale en tête du classement, recevra l’OC Makouda. Une confrontation entre deux formations qui évoluent dans un même groupe qui vont si livrer une bataille pour décrocher la qualification au prochain tour. Enfin, dans le dernier match de cette première partie des 16es de finale, l’US Ikhelouiene aura comme hôte du jour le RC Imazighen. Une rencontre équilibrée entre deux formations qui tenteront de se qualifier afin de poursuivre l’aventure en Dame coupe.

Z. L.

Le programme

JS Boukhalfa - KCT Azouz

JS Tadmaït - HC Azazga

FC Ouadhias - OT Gheniff

JST Tegana - AC Yakouren

UST Athmane - OC Makouda

US Timizart - DC Boghni

US Ikhelouiene - RC Imazighen

AS Aït Bouadou - RC Betrouna